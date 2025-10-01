«Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γκιντεόν Λεβί, με την ηρωική και συνεπή του στάση, αποδεικνύει τι σημαίνει ελεύθερη φωνή, δικαιοσύνη, πατριωτισμός, αλλά και τι σημαίνει πραγματική δημοσιογραφία: Να λες την Αλήθεια και να υπηρετείς το Δίκαιο απέναντι στην εξουσία, με κάθε κόστος», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σημειώνει ακόμη:

«Η φωνή του και η στάση του είναι μήνυμα για όλους μας. Η Ελευθερία απαιτεί αγώνες και θυσίες. Σε αντίθεση με τη σιωπή, που σημαίνει συνενοχή.

Στη σημερινή του βράβευση από τον δήμαρχο Αθηναίων, του έδωσα συγχαρητήρια για τη στάση του απέναντι στη Γενοκτονία προς τον Παλαιστινιακό λαό και για τις θέσεις του υπέρ της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης, των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και για τη διαχρονική του πορεία.

Και του δήλωσα ότι στεκόμαστε δίπλα του. Σθεναρά και περήφανα. Διότι είναι χρέος μας να αναγνωρίζουμε και να στηρίζουμε εκείνους που παλεύουν για την Ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα!».