Σε κρίσιμη φάση εισήλθε η περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία που προκλήθηκε από τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλό του.

Ο υφυπουργός μεταφέρθηκε στο χειρουργείο του Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η ιατρική ομάδα μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις και την διάγνωση για το αιμορραγικό ανεύρυσμα προχώρησαν σε εμβολισμό, μια εξειδικευμένη επεμβατική μέθοδο που εφαρμόζεται σε ανάλογα περιστατικά με στόχο τον άμεσο έλεγχο της αιμορραγίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση στο πιο κρίσιμο στάδιο της θεραπευτικής αντιμετώπισης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης του υφυπουργού.

Ιατρικές πηγές από το υπουργείο Υγείας αναφέρουν ότι η επέμβαση «πήγε πολύ καλά». Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν με την ενημέρωση για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Από το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, ωστόσο η ανάγκη για άμεση επέμβαση καταδεικνύει την επιδείνωση της κλινικής του εικόνας και το επείγον της παρέμβασης. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκβαση της μετεγχειρητικής του πορείας και στην ανταπόκριση του οργανισμού του ασθενούς.

Στο πλευρό του βρέθηκαν κυβερνητικά στελέχη, όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ η οικογένεια και οι συνεργάτες του αναμένουν με αγωνία ενημέρωση από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του μετά το πέρας της επέμβασης.

Το χρονικό της λιποθυμίας και οι σοκαριστικές σκηνές στο Μέγαρο Μαξίμου

Είχε προηγηθεί το πρωί η λιποθυμία του στο Μέγαρο Μαξίμου στην διάρκεια της πρωινής συνάντησης και η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι γιατροί διέγνωσαν, με βάση τα ευρήματα των εξετάσεων, ανεύρυσμα εγκεφάλου με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή και τον διασωλήνωσαν στη ΜΕΘ.

Η σκηνή που διαδραματίστηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν σοκαριστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Γιώργος Μυλωνάκης έγειρε ξαφνικά το κεφάλι του και έχασε τις αισθήσεις του. Οι παριστάμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, έτρεξαν αμέσως κοντά του, φωνάζοντας «Γιώργο, Γιώργο», σε μια προσπάθεια να τον συνεφέρουν.

Το βιογραφικό του

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι 53 ετών, υπηρετεί ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συγκαταλέγεται στους πλέον στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Γεννήθηκε το 1973 στο Πέραμα Αττικής και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον εργατικής και αστικής καθημερινότητας, που συχνά χαρακτηρίζει περιοχές με έντονη κοινωνική και πολιτική κινητικότητα. Φοίτησε στη δημόσια εκπαίδευση και στη συνέχεια πέρασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπου σπούδασε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, ολοκληρώνοντας το πτυχίο του το 1997. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Πολιτική και Ασφάλεια, επίσης στο Πάντειο, το 2000.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε και εξελίχθηκε κυρίως στον χώρο της θεσμικής διοίκησης. Πριν εισέλθει στο κυβερνητικό σχήμα, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, σε μια από τις πιο κρίσιμες διοικητικές θέσεις του Κοινοβουλίου, με ευθύνη για τη λειτουργική υποστήριξη του νομοθετικού έργου και τη θεσμική συνέχεια της Βουλής.

Η εμπειρία αυτή τον έφερε σε άμεση επαφή με τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας και λειτούργησε ως γέφυρα προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξελίχθηκε σε στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τον ανασχηματισμό του 2024 τοποθετήθηκε στη θέση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ (Υφυπουργού Επικρατείας), αναλαμβάνοντας ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της κυβέρνησης.

Είναι παντρεμένος με την Τίνα Μεσσαροπούλου και πατέρας δύο παιδιών.