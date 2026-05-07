Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε μετά από περίπου έξι ώρες και μερικές… εσωκομματικές αιχμές. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε εμμέσως στον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Ο Γεωργιάδης δεν κατονόμασε τον απόντα υπουργό, έκανε ωστόσο λόγο για κάποιους, που, «προκειμένου να αποφύγουν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα φτάσουν μέχρι και τη Σελήνη». «Κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Υγείας άφησε αιχμές και γενικότερα, απευθυνόμενος στην πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ, ισχυριζόμενος ότι βγαίνουν μπροστά και μιλούν μόνο 10-15 βουλευτές.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δένδιας παραβρέθηκε σε εκδήλωση με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή. Όσο για σήμερα, ο Υπουργός Άμυνας απουσίαζε από τη Συνεδρίαση, καθώς είχε προγραμματισμένο ταξίδι.