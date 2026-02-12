Μαίνεται η κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», στην οποία αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έστειλε μήνυμα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας του να καλέσει τον Άδωνι Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Μήνυμα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της κριτικής της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την κα Κωνσταντοπούλου.

«Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην ανάρτησή της και ζητά από τον κο Χρυσοχοΐδη, στέλνοντάς του μήνυμα, το οποίο δημοσίευσε στην ανάρτησή της, να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας. Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης σε τηλεοπτικό σταθμό αναφέρθηκε στη σημερινή κόντρα στη Βουλή, τονίζοντας ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε ξανά την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.