Βησσαρίων Βεργίνης

Στα χέρια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, καθώς και του Ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Απόστολου Γεωργιάδη, των λεγόμενων και «Καλαματιανών» της Ακαδημίας Αθηνών, βρίσκεται η εκλογή, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας του «Αθάνατου» Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του τόπου, του διαδόχου του κορυφαίου Θεολόγου του τελευταίου αιώνα Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα, που, εάν κατορθώσει να εκλεγεί, θα κατέχει εφεξής την έδρα της «Συστηματικής Θεολογίας».

Οι δύο κορυφαίοι Νομικοί, μαζί με τους ομοίως Καθηγητές της Νομικής Σχολής Αθηνών και Ακαδημαϊκούς κ. Παύλο Σούρλα και κ. Νικόλαο Ρόκα, είναι άλλωστε τα τέσσερα πρόσωπα, που στο δεύτερο γύρο της Συνεδρίασης της 5ης Μαρτίου είχαν επιλέξει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο για την περίβλεπτη θέση. Όμως, η υποψηφιότητα του κ. Χρυσοστόμου δεν «τράβηξε» και δεν προχώρησε στον σημερινό τρίτο και τελικό γύρο.

Άρα, εάν το κουαρτέτο της Τρίτης Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών μετακινηθεί προς τον πρώτο του δεύτερου γύρου, απόφοιτο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Ομότιμο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Άρχοντα Διδάσκαλο του Γένους της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Διευθυντή του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου κ. Κωνσταντίνο Δεληκωνσταντή – στην ψηφοφορία του δεύτερου γύρου της Συνεδρίασης της 5ης Μαρτίου είχε λάβει 19 ψήφους – τότε ο κορυφαίος Θεολόγος θα είναι και ο νέος «Αθάνατος».

Ο κ. Δεληκωνσταντής τυγχάνει εις εκ των δύο στενότερων λαϊκών συνεργατών του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος όμως παρακολουθεί από απόσταση την όλη διαδικασία και δεν παρεμβαίνει, παρά το γεγονός ότι θεωρεί την εκλογή του κ. Δεληκωνσταντή και δίκαιη και εύλογη. Απέναντι στον Καθηγητή Δεληκωνσταντή βρίσκεται ο Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος στον Βόλο, Ερευνητής και Καθηγητής στην Μέση Εκπαίδευση (!), «προοδευτικός», κατά τα λοιπά, Θεολόγος κ. Παντελής Καλαϊτζίδης, ο οποίος και διαπρέπει, όπως λένε οι άσπονδοι εκκλησιαστικοί φίλοι του, σε θέματα, μεταξύ άλλων, «ορθοδοξίας και ετερότητας», «πολιτικού μονοθεϊσμού», «πλουραλιστικής κοινωνίας» και όλα τα συναφή… Ο κ. Καλαϊτζίδης είχε λάβει στον δεύτερο γύρο της Συνεδρίασης της 5ης Μαρτίου 6 ψήφους, κατά βάση προερχόμενες από τα Μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, που είναι πιο αποστασιοποιημένα σε θέματα Ορθοδοξίας και Χριστιανισμού.

Σημειώνεται ότι στη σημερινή διαδικασία παρίστανται και ψηφίζουν θεωρητικά τα 47 ενεργά Μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, κάτι που σημαίνει ότι για την εκλογή του «εκλεκτού» απαιτούνται 24 ψήφοι, εάν φυσικά προσμετρηθούν στον υπολογισμό της πλειοψηφίας του 50% + και τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια. Στο όλο βέβαια ζήτημα έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει η Νομική Επιτροπή της Ακαδημίας Αθηνών, δηλαδή οι Νομικοί της Τρίτης Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών και, όπως φαίνεται, η γνωμοδότησή της αυτή τη χρονική στιγμή κλίνει προς την προσμέτρηση των λευκών και των ακύρων ψήφων για την εκλογή, δηλαδή στη διατήρηση του ισχύοντος «καθεστώτος».

Κωνσταντίνος Δεληκωνσταντής ή άγονη και αυτή η εκλογή; Αναμείνατε στο «αθάνατο» ακουστικό σας…