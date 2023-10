Στον κατάλογο των επιτευγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (achievements of the Union), που συνοδεύει την ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union), έχει περιληφθεί το πρόγραμμα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (τομέας Ένταξης) για εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών στις έκτακτες ανάγκες.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων με ασκήσεις και δράσεις για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, πρόσφυγες και μετανάστες πήραν μέρος στον καθαρισμό του παραλίμνιου μετώπου αλλά και σε ειδική άσκηση άμεσης επέμβασης σε ενδεχόμενη πυρκαγιά στο Πάρκο της Λίμνης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διήμερη δράση ευαισθητοποίησης για την εμπορία ανθρώπων (trafficking) στις δομές της Αγίας Ελένης και του Κατσικά. Ειδικότερα, ωφελούμενοι και διαμένοντες ενημερώθηκαν για τις προκλήσεις και τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων και επαναβεβαιώθηκε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η σιωπή. «Σπάσε την Αλυσίδα, σπάσε τη σιωπή τώρα», ακούστηκε, με μια φωνή, το σύνθημα σήμα κατατεθέν της άσκησης «Μέδουσα 2022» για το trafficking του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το πρόγραμμα μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Ηπείρου και περιελάμβανε, επίσης, τη δημιουργία της 12ης και της 13ης σειράς αναγνωρισμένων προσφύγων από τις δομές Φιλοξενίας Προσωρινής Υποδοχής Κατσικά και Αγίας Ελένης με ασκήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών αλλά και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με επικεφαλής τον διευθυντή Δημήτρη Μαυρογιώργο, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού με επικεφαλής τον προϊστάμενό της, δρ Ευάγγελο Τσιάρα, καθώς και δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από τη Διοίκηση ΠΥ Ιωαννίνων.

Πρόκειται για ειδικά πρωτόκολλα εκπαίδευσης αναγνωρισμένων προσφύγων που καθιέρωσε πρώτο το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην άσκηση της Ηπείρου συμμετείχαν συνολικά 67 πρόσφυγες από 10 χώρες.

Την άσκηση παρακολούθησαν ο συντονιστής επιχειρήσεων του ΠΣ, υποστράτηγος Δημήτριος Κοντογιάννης, καθώς και οι διοικητές των δομών Κατσικά και Αγίας Ελένης, Δημήτριος Λάκας και Βασίλειος Ντάβας, στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου και πλήθος κόσμου, αφού για πρώτη φορά η άσκηση ήταν ανοιχτή για το κοινό. Μετά το τέλος της άσκησης, μικτές ομάδες προσφύγων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου μοίρασαν φυλλάδια του προγράμματος με οδηγίες αυτοπροστασίας στην εμπορική ζώνη του παραλίμνιου μετώπου της Παμβώτιδας, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας «They for them» (Αυτοί γι’ αυτούς).

«Για την Ελλάδα και για το υπουργείο μας αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι το πρόγραμμά μας εντάχθηκε στα επιτεύγματα της Ένωσης», δήλωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη. «Η ένταξη αποτελεί μία απαιτητική διαδικασία με πολλές πτυχές και συμβάλλει αποτελεσματικά στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, συνοχής και ασφάλειας», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα με την κωδική ονομασία GRRRF4REF είναι το μοναδικό στην ΕΕ με θέμα την εκπαίδευση σε θέματα εκτάκτων αναγκών και το μόνο του Ταμείου Ανάκαμψης που εστιάζει στην ένταξη. Πρόσφατα, έτυχε κορυφαίας αναγνώρισης από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Όλα τα προγράμματα ένταξης του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας του Τομέα Ένταξης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της υφυπουργού με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και γενική συντονίστρια την αρχιπύραρχο δρ. Καλλιόπη Σαΐνη.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU.