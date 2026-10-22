Σφοδρή σύγκρουση εκτυλίχτηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τη συζήτηση του νομοσχεδίου που απαγορεύει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Αποκρούοντας τις βολές περί κυβερνητικού σχεδίου που αποτελεί «αναποτελεσματικό, προεκλογικό και επικοινωνιακό πυροτέχνημα», ο κ. Σκέρτσος πέρασε στην αντεπίθεση. Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αμηχανία στους πολιτικούς του αντιπάλους, σημειώνοντας πως «είναι ένα νομοσχέδιο απόλυτα σωστό και συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που έχει βραχυκυκλώσει την αντιπολίτευση».

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κλιμακωτή ηλικιακή πρόσβαση, καταλογίζοντας στο κόμμα διγλωσσία: «Εδώ και δύο χρόνια είναι άλαλα τα χείλη του κόμματος και του αρχηγού του. Σήμερα ήρθε στη Βουλή με “προφάσεις εν αμαρτίαις” να κατηγορήσει την κυβέρνηση, κάνοντας μάλιστα ένα ολέθριο λάθος, καταθέτοντας μια τροπολογία που θέτει τη χώρα εκτός ενωσιακής νομοθεσίας».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Υπουργός Επικρατείας κατηγόρησε την αντιπολίτευση συνολικά για «ανευθυνότητα και υποκρισία», εκτιμώντας πως «με αυτή την παρελκυστική στάση, παίζει το παιχνίδι των καθυστερήσεων το οποίο βολεύει τους ψηφιακούς κολοσσούς».

Στρέφοντας τα πυρά του προς το ΚΚΕ, παρατήρησε πως «ενώ μιλά για την αρρύθμιστη καπιταλιστική αγορά, αρνείται να ψηφίσει την επιβολή προστίμων στους τεχνολογικούς κολοσσούς». Για την Ελληνική Λύση και τη «Νίκη», επεσήμανε την αντίφαση ότι «ομνύουν μεν στην οικογένεια, αλλά καταψηφίζουν ένα νομοσχέδιο για την προστασία της», ενώ για την Πλεύση Ελευθερίας σχολίασε αιχμηρά πως «η στάση της δεν είναι ούτε ελευθερίας, ούτε υπευθυνότητας, αλλά ανελευθερίας».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι απαντήσεις υπήρξαν εξίσου υψηλών τόνων. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, απάντησε δηκτικά: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Εσείς έχετε αφήσει αρρύθμιστο το τοπίο». Σε αυστηρό ύφος συμπλήρωσε: «Λέτε σοβαρά ψέματα και το κάνετε σκόπιμα. Εμείς μιλάμε για έναν ψηφιακό κόσμο που έχει τα προβλήματά του και για έναν ψεύτικο κόσμο που είναι ο δικός σας. Μην μας κάνετε εμάς μαθήματα, γιατί σήμερα πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη να λέτε ψέματα. Στη Γαλλία πήραν πίσω τον νόμο εξαιτίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;».

Τη σκυτάλη πήρε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, ο οποίος έκανε λόγο για «απύθμενη υποκρισία» της κυβέρνησης: «Όταν το ΚΚΕ φώναζε και σας έλεγε να μην κάνετε πλάτες στα ψηφιακά μονοπώλια εσείς τους βάζατε πλάτες για να συνεχίζουν να αισχροκερδούν. Και σήμερα έρχεστε και ισχυρίζεστε ότι θα τους βάλετε χέρι, θα τους ξηλώσετε τα γαλόνια, θα βάλετε πρόστιμο και ομολογείτε ότι έχουν 800 δισ. ευρώ τζίρο. Αυτό και αν είναι υποκρισία».

Εκ μέρους της «Νίκης», ο Γιώργος Ρούντας απέδωσε την κατάσταση σε γενικότερη κυβερνητική ανεπάρκεια, τονίζοντας: «Η καθολική απαγόρευση ενέχει πολλούς κινδύνους. Έχετε αποτύχει να παρέχετε Παιδεία στα παιδιά, και αυτό είναι ένας από τους λόγους που χάνονται στο διαδίκτυο».

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου ως «ένα τίποτα και ασόβαρο», επιρρίπτοντας με τη σειρά του ευθύνες στο κυβερνητικό στρατόπεδο: «Μας λέτε κάτι ανοησίες του τύπου “καμία διάταξη δεν εφαρμόζεται ποτέ απολύτως”. Όταν μιλάτε για ανεύθυνη αντιπολίτευση, θα πρέπει να είστε εσείς υπεύθυνη κυβέρνηση και να το αποδεικνύετε με τα έργα σας. Δυστυχώς αποδεικνύετε για άλλη μια φορά πόσο ανεύθυνοι είστε».