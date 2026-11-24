Με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην ομογένεια και τις επαφές με την αμερικανική πανεπιστημιακή κοινότητα στο επίκεντρο, ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη επίσκεψη της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στη Νέα Υόρκη.

Στο πρόγραμμα της υπουργού περιλαμβάνονταν επαφές με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Columbia, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και της ελληνικής ομογένειας. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η κ. Ζαχαράκη επισκέφθηκε το Hellenic Classical Charter School στο Παρκ Σλοπ του Μπρούκλιν και το Ημερήσιο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, όπου συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντές, καθώς και με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ομογενειακά σχολεία.

Σε συζήτηση που ακολούθησε με δημοσιογράφους, η υπουργός και η πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Βασιλική Κιντή, αναφέρθηκαν στη στήριξη της ομογενειακής εκπαίδευσης από την ελληνική πολιτεία, στον ρόλο των συντονιστών εκπαίδευσης στα Γενικά Προξενεία και στο πρόγραμμα υποτροφιών του ΙΚΥ. Συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες προσέλκυσης δωρεών και χορηγιών.

Στο σκέλος της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και στο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ομογενείς για τα προγράμματα των Ιατρικών Σχολών. Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις προσπάθειες του υπουργείου για την ανακαίνιση και αναβάθμιση υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και για την ανέγερση νέων, συνολικής δυναμικότητας άνω των 8.000 κλινών.

Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις εξετάσεις ελληνομάθειας και στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, ενώ αντάλλαξε απόψεις με τους δημοσιογράφους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της, η κ. Ζαχαράκη συναντήθηκε στο Γενικό Προξενείο με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και παραχώρησε συνέντευξη στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM 91.5.

Στη συνέντευξη, με τους Δημήτρη Φίλιο και Στέλιο Τακετζή, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην προσπάθεια εξεύρεσης πρόσθετων πόρων για υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ομογένεια.

Η υπουργός επισήμανε ότι οι υποτροφίες μπορούν να καλύψουν έξοδα στέγασης και διαβίωσης, δίνοντας σε νέους με οικονομικές δυσκολίες τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η υπουργός κατέταξε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό στις πέντε βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα σχολεία και στα τμήματα ελληνικής γλώσσας της ομογένειας. Απευθυνόμενη στους νέους της διασποράς, τους κάλεσε να εξετάσουν τη δυνατότητα σπουδών στην Ελλάδα, αναφερόμενη στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Αλεξανδρούπολη.

«Κάθε παιδί, όπου και αν έχει γεννηθεί, να μπορέσει να έχει μια ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, αναφερόμενη σε μαθητές από ένα μικρό σχολείο στα Άγραφα Ευρυτανίας έως το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στα παιδιά της ομογένειας που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών.

Στις προτεραιότητες του υπουργείου συμπεριέλαβε επίσης τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του περιεχομένου της διδασκαλίας, την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στα πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων με περισσότερες φοιτητικές εστίες.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι η φετινή υπουργική απόφαση για τις αποσπάσεις εκδόθηκε νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά και δήλωσε ότι το υπουργείο θα επιδιώξει να συνεχίσει την ίδια πρακτική. Όπως εξήγησε, η έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων διευκολύνει την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία και στα τμήματα ελληνικής γλώσσας και τους δίνει περισσότερο χρόνο για να διευθετήσουν ζητήματα στέγασης και έκδοσης βίζας. Σύμφωνα με την υπουργό, το υπουργείο έχει αποσπάσει περισσότερους από 750 εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, εκ των οποίων 16 στη Νέα Υόρκη.