Μια σημαντική εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (05/08), καθώς χωρίς προηγούμενη επίσημη προαναγγελία έγινε γνωστό ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα υπογραφεί η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας Great Sea Interconnector (GSI).

Η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ενισχύει τόσο τη χρηματοδοτική βάση του έργου όσο και τη γεωπολιτική του διάσταση.

Ενισχύεται η γαλλική παρουσία στο έργο

Η συμμετοχή της Meridiam προσθέτει σημαντική τεχνογνωσία και επενδυτική ισχύ σε ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, ενδυναμώνει περαιτέρω τη γαλλική παρουσία στον Great Sea Interconnector, όπου ήδη καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος.

Η ενισχυμένη γαλλική συμμετοχή εκτιμάται ότι προσδίδει επιπλέον πολιτική και διπλωματική βαρύτητα στο έργο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ισορροπιών, καθώς η Τουρκία έχει κατά καιρούς εκφράσει αντιρρήσεις για την υλοποίησή του.

Ποια είναι η Meridiam;

Η Meridiam είναι γαλλικός επενδυτικός όμιλος που εξειδικεύεται στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διαχείριση μακροπρόθεσμων έργων υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των δημόσιων υπηρεσιών.

Υπογράφεται και η συμφωνία για τις έρευνες βυθού

Παράλληλα με την είσοδο της Meridiam, ο ΑΔΜΗΕ, η Great Sea Interconnector και η Nexans προχωρούν στην υπογραφή τριμερούς συμφωνίας για την πραγματοποίηση των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Πρόκειται για ένα κομβικό στάδιο πριν από την έναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου, το οποίο θεωρείται από τα πιο απαιτητικά και γεωπολιτικά ευαίσθητα σημεία του έργου.

Έργο ύψους 1,9 δισ. ευρώ

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου αποτελεί επένδυση συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 657 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), καλύπτοντας περίπου το 35% του συνολικού κόστους.

Η Meridiam διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το NeuConnect, την πρώτη απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας.

Η Nexans αναλαμβάνει το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο

Στον Great Sea Interconnector, η γαλλική Nexans έχει ήδη αναλάβει το μεγαλύτερο κατασκευαστικό συμβόλαιο του έργου, συνολικής αξίας 1,43 δισ. ευρώ, που αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποθαλάσσιων καλωδίων μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.

Το καλώδιο τεχνολογίας υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) θα έχει αρχική μεταφορική ικανότητα 1.000 MW, με δυνατότητα αναβάθμισης στα 2.000 MW. Το υποθαλάσσιο τμήμα της διασύνδεσης θα εκτείνεται σε περίπου 900 χιλιόμετρα, ενώ σε ορισμένα σημεία η πόντιση θα πραγματοποιηθεί σε βάθη που ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα, γεγονός που κατατάσσει το έργο ανάμεσα στα πλέον τεχνικά απαιτητικά διεθνώς.

Τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Με την ολοκλήρωσή του, ο Great Sea Interconnector θα συνδέσει για πρώτη φορά την Κύπρο με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, τερματίζοντας την ενεργειακή απομόνωση του μοναδικού κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στον σχεδιασμό προβλέπεται επίσης η επέκταση της διασύνδεσης προς το Ισραήλ, ενισχύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο του έργου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.