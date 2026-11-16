Σε Ιδρυτικό Συνέδριο προχωρά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στα τέλη Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε με βίντεο, στα μέλη της ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Στη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ο πρόεδρος της Συμπαράταξης αναφέρει τα εξής:

«Σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε έξι μήνες από την γέννηση της ΕΛ.Α.Σ. Και αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς, τα μέλη της Συμπαράταξης, ορισμένες σκέψεις. Θέλω πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσω γιατί χάρη σε εσάς, τη συμμετοχή σας, τη στήριξή σας, πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς και ξαναγεννήσαμε την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα φέρει την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, μια χειροπιαστή αλλαγή της ζωή μας.

Τώρα όμως που ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος της δημιουργίας, έρχεται η ώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο. Στον κύκλο της οργανωτικής μας συγκρότησης. Της διαμόρφωσης της Συμπαράταξής μας, σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, σε ένα εγχείρημα μακράς πνοής. Αυτό απαιτεί οργάνωση και δράση παντού. Σε όλη την Ελλάδα, όπου άνθρωποι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο.

Η ΕΛ.Α.Σ. πρέπει να είναι εκεί. Δίπλα τους. Με τους ανθρώπους της και με τις οργανώσεις της».

Και συνεχίζει: «Αυτό όμως δεν απαιτεί μόνο την κινητοποίηση των μελών μας, αλλά και τη δημοκρατική συγκρότηση του κόμματός μας. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ σήμερα μαζί σας την πρότασή μου να προχωρήσουμε με τόλμη στο επόμενο βήμα για τη Συμπαράταξή μας.

Να οργανώσουμε το Ιδρυτικό μας Συνέδριο στα τέλη του επόμενου Φλεβάρη. Και να γίνει το βήμα αυτό, η αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης αλλά και το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας».

Δείτε το βίντεο: