Καμία συζήτηση με την Τουρκία για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν πρόκειται να γίνει, διαμήνυσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στη συμμετοχή της αμερικανικής Chevron στον ελληνικό διαγωνισμό υδρογονανθράκων.

«Καζάν καζάν γιοκ για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, ξεκαθαρίζοντας πως αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν είναι για μοίρασμα, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του, στη Wall Street Journal. Αν και αναγνώρισε ότι υπάρχουν τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την Τουρκία – όπως ο τουρισμός – υπογράμμισε ότι κάθε διάλογος πρέπει να γίνεται με εποικοδομητικό τρόπο και χωρίς απειλές.

Ελλάδα: Στρατηγικός ενεργειακός εταίρος των ΗΠΑ

Ο Υπουργός τόνισε ότι η σταθερότητα, η γεωστρατηγική θέση και οι υποδομές της Ελλάδας ενισχύουν τον ρόλο της ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, αλλά και ως στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ. Αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας, αποτελεί το συνέδριο P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που θα φιλοξενηθεί στις 6-7 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Chris Wright, και του Doug Burgum – επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ. «Ο υπερυπουργός της κυβέρνησης Τραμπ, κ. Burgum, επέλεξε την Ελλάδα ως τον πρώτο σταθμό. Αυτό και μόνο λέει πολλά», σχολίασε ο κ.Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι πάνω από 20 υπουργοί και 400 εκπρόσωποι κυβερνήσεων και εταιρειών θα συμμετάσχουν.

Chevron και ενεργειακή μετάβαση: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων, ο Υπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την Ελλάδα ενεργειακά και οικονομικά. «Αν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα, δεν θα εισάγουμε πλέον φυσικό αέριο, θα έχουμε φθηνότερη ενέργεια, περισσότερη ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή αυτάρκεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Ο διαγωνισμός, σύμφωνα με τον ίδιο, θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Νοέμβριο, έπειτα θα επικυρωθεί από τη Βουλή και οι έρευνες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026, με ορίζοντα 2-3 ετών για την ολοκλήρωσή τους. «Είναι το αποτέλεσμα 15 χρόνων προσπαθειών, που η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποίησε με συνέπεια», κατέληξε.