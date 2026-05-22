Το κοινό όραμα για την ανάγκη εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης που είχαν στην Αθήνα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Ελβετό ομόλογό του και αντιπρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Ιγνάτιο Κασίς.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το εξαιρετικό επίπεδο της συνεργασίας τους, η οποία πατά πάνω σε γερά ιστορικά θεμέλια και κοινές δημοκρατικές αρχές. Σε μια εποχή έντονων διεθνών αναταράξεων, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, το κράτος δικαίου και την πολυμερή διπλωματία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η ατζέντα των συνομιλιών περιέλαβε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρευστό περιβάλλον ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε ότι η μοναδική οδός για την επίλυση των διαφορών είναι ο ειλικρινής διάλογος με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ο ιστορικός ρόλος της Ελβετίας ως θεματοφύλακα των Συμβάσεων της Γενεύης, με τη μακρά παράδοση ουδετερότητας και ανθρωπιστικών μεσολαβήσεων να λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας για το διεθνές σύστημα. Η Αθήνα έστειλε επίσης σαφές μήνυμα στήριξης για τη διατήρηση ισχυρών δεσμών ανάμεσα στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας τη χώρα αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στο πεδίο της οικονομίας, η Ελβετία επιβεβαιώνει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους επενδυτές για την Ελλάδα, διατηρώντας ισχυρό αποτύπωμα σε τομείς αιχμής όπως η φαρμακοβιομηχανία, ο τραπεζικός κλάδος και η τεχνολογική καινοτομία. Το σταθερό οικονομικό κλίμα της Ελλάδας ανοίγει τον δρόμο για νέες επιχειρηματικές συμπράξεις, καθώς το διμερές εμπόριο παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, η διμερής συνεργασία εξελίσσεται θετικά μέσω του μνημονίου για το διάστημα 2025-2029, το οποίο εστιάζει σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες και στην ενίσχυση των εθελούσιων επιστροφών.

Η πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία απέκτησε πλέον και μια νέα υλική βάση με τα εγκαίνια του Ελβετικού Σπιτιού Πολιτισμού, Έρευνας και Διπλωματίας στην ιστορική συνοικία της Πλάκας. Το νέο αυτό κτίριο θα στεγάσει την πρεσβεία της χώρας αλλά και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία επιτελεί σπουδαίο έργο στις ανασκαφές της Ερέτριας. Η συνάντηση έκλεισε με μια αναφορά υψηλού συμβολισμού στον Ιωάννη Καποδίστρια. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη γέννησή του, υπογραμμίστηκε πώς ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας σφράγισε και τη θεσμική συγκρότηση της Ελβετίας, αποτελώντας μια διαχρονική προσωπικότητα που συνεχίζει να εμπνέει τη σύγχρονη στρατηγική πορεία των δύο κρατών.

Κασίς: Ελλάδα και Ελβετία μοιράζονται κοινές προκλήσεις και κοινό όραμα για την ασφάλεια της Ευρώπης

Την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελβετία στις σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά και τον κοινό βηματισμό των δύο χωρών απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, ανέδειξε ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Ιγνάτιο Κασίς.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ελβετικής διπλωματίας έκανε λόγο για μια σχέση βαθιάς φιλίας και συνεργασίας, η οποία έχει αναπτυχθεί διαχρονικά και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τον πολιτισμό και την οικονομία έως τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία.

Ο κ. Κασίς ανέφερε ότι πριν από τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη είχε συνομιλίες και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, επισημαίνοντας ότι οι επαφές του στην Αθήνα επιβεβαίωσαν πως Ελλάδα και Ελβετία αντιμετωπίζουν με παρόμοιο τρόπο τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται σήμερα μπροστά στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα. Παράλληλα, συνεχάρη την Ελλάδα για τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας τον αυξημένο ρόλο που διαδραματίζει στη διεθνή σκηνή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η Ελβετία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, εκατοντάδες ελβετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στη χώρα μας, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ελβετός υπουργός στάθηκε και στη διαρκή αύξηση των τουριστικών ροών, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 800.000 Ελβετοί επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, η οποία παραμένει ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς για τους πολίτες της χώρας του.

Για το μεταναστευτικό, ο κ. Κασίς υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Ελβετία έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία στον τομέα αυτό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων μεταναστών. Αναφέρθηκε μάλιστα στη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ελβετίας, ύψους 27 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, η οποία θα κατευθυνθεί σε κοινά προγράμματα διαχείρισης και στήριξης μεταναστευτικών πληθυσμών.