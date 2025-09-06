Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έφτασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, καθώς και η διοίκηση της ΔΕΘ.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Αυτή την ώρα τελείται αγιασμός από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεο, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.

Σημειώνεται ότι μετά την τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη του περιήγηση στα περίπτερα της Έκθεσης.