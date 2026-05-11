Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η Βουλή τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών για το έτος 2025, που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του 2024.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε καταθέσεις ύψους 575.000 ευρώ (πούλησε ομόλογα αξίας 500.000 ευρώ), 26 ακίνητα στην Ελλάδα (οικόπεδα, αγροτεμάχια και διαμερίσματα) και το εξωτερικό. Τα εισοδήματα του για το 2024 διαμορφώθηκαν στα 81.673 ευρώ. Τα δάνεια του ανέρχονται στα 156.100 ευρώ, εκ των οποίων 6.100 ευρώ οφείλονται σε πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας και 150.000 ευρώ στην Αλεξάνδρα Gourdain (σ.σ. πρόκειται για την αδερφή του Αλεξία, του τα δάνεισε το 2018 και μπορεί να εξοφλήσει έως το 2035).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε εισοδήματα ύψους 58.040, καταθέσεις 59.390 ευρώ και 17 ακίνητα (οικόπεδα, διαμερίσματα κ.α.).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε εισοδήματα 61.216 ευρώ (μέχρι το Νοέμβριο του 2024 ήταν ευρωβουλευτής), καταθέσεις 46.033 ευρώ, 8 ακίνητα (αγροτεμάχια και σπίτια), ενώ χρωστάει συνολικά 45.727 ευρώ σε τράπεζες και φυσικά πρόσωπα.

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε εισοδήματα 76.079 ευρώ, καταθέσεις 23.661 ευρώ, και δύο διαμερίσματα στη Λαμία (από γονική παροχή).

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απέκτησε εισοδήματα ύψους 101.053 ευρώ, διαθέτει επενδύσεις 6.053 ευρώ, καταθέσεις 266.550 ευρώ και 4 ακίνητα.

Ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης, απέκτησε εισοδήματα 47.664 ευρώ, διαθέτει καταθέσεις 19.319 ευρώ, 5 ακίνητα, ενώ χρωστάει σε τράπεζες 113.812 ευρώ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε εισοδήματα 79.465 ευρώ, καταθέσεις 25.173 ευρώ, 8 ακίνητα (διαμερίσματα, καλλιέργειες κ.α.) και οφείλει 1.759 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

