Ευρεία σύσκεψη για την ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της χειμερινής περιόδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Λαμία, υπό την προεδρία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Στρατού, της Πολιτικής Προστασίας, του ΕΚΑΒ, των Δήμων της Στερεάς ΅Ελλάδας, καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και της ΔΕΗ και των Δασικών Υπηρεσιών.

Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των δυνάμεων και η αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού, που αναμένεται να εκδηλωθούν τους επόμενους μήνες.

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε την ανάγκη έγκαιρου σχεδιασμού και στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και τις αρμοδιότητες κάθε φορέα, προκειμένου να υπάρχει σαφές σχέδιο δράσης τη στιγμή που απαιτείται η επέμβαση των δυνάμεων.

Ζήτησε από τους δημάρχους και συνολικά από την τοπική αυτοδιοίκηση να ολοκληρώσουν τα σχετικά επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία είναι απαραίτητα για την επόμενη περίοδο, και υπογράμμισε την ανάγκη απόλυτου συντονισμού, καθώς, όπως είπε, «μπροστά μας ενδέχεται να έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα».

«Η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία σώζουν ζωές και περιουσίες. Στόχος μας είναι να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων, αλλά να λειτουργήσουμε με σχέδιο, ταχύτητα και συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός επεσήμανε ότι η Περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες συντήρησης του οδικού δικτύου, τον έλεγχο των μηχανημάτων αποχιονισμού και τον ανεφοδιασμό με άλατα.

«Η συνεργασία μας με την Πολιτική Προστασία είναι διαρκής και ουσιαστική. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση του φετινού χειμώνα», σημείωσε.

Οι δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας που συμμετείχαν στη σύσκεψη επισήμαναν την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι και να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία γνωρίζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Παράλληλα, ζήτησαν να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ώστε η πρόληψη να αποκτήσει ουσία και περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν και προτάσεις από τους δημάρχους της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες αναμένεται να επεξεργαστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Συνολικά, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ζήτησαν περισσότερη εκπαίδευση για τις εθελοντικές ομάδες, ενεργοποίηση του πληθυσμού και ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας, ενώ διαπίστωσαν ότι η λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η παρουσία του υπουργού στη Λαμία σηματοδοτεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, την έναρξη μιας σειράς περιφερειακών επισκέψεων, με στόχο την επιτόπια καταγραφή των αναγκών και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε όλη τη χώρα.