Στη Νέα Δημοκρατία εντάχθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο γνωστός πολιτικός που παλαιότερα πολιτεύτηκε με το ΠΑΣΟΚ, έχοντας διατελέσει και υπουργός, ενώ είχε κατέλθει στις τελευταίες ευρωεκλογές του 2024 με δικό του πολιτικό σχηματισμό τους «Δημοκράτες», προσχώρησε στο κυβερνών κόμμα.

Ο Πρόεδρος των «Δημοκρατών» και πρώην υπουργός είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναγγέλθηκε επισήμως η ένταξη του στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος «Δημοκρατές» (Μαρία Μηλίνη, Τατιάνα Δουβαρά, Παναγιώτη Κονσόλα, Γιάννη Βούρο) τους οποίους καλωσόρισε στη ΝΔ.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και τα άλλα στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα» ανέφερε στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο Kυριάκος Μητσοτάκης.

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη» πρόσθεσε ακολούθως ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Σημειώνεται ότι η Μαρία Μηλίνη είναι η στενότερη συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου, η Τατιάνα Δουβαρά είναι εκπρόσωπος του κόμματος «Δημοκράτες», ο Παναγιώτης Κόνσολας σταθερός συνεργάτης του πρώην υπουργού και ο Γιάννης Βούρος είναι ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης που έχει διατελέσει δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Το πολιτικό παρελθόν του Ανδρέα Λοβέρδου

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, εξελέγη βουλευτής στη Β΄ Αθηνών με το ψηφοδέλτιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις βουλευτικές εκλογές του 2000 και επανεξελέγη σε αυτές του 2004. Στις εκλογές του 2007, 2009 και 2012 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς. Ως βουλευτής της αντιπολίτευσης ανέλαβε την ευθύνη ποικίλων τομέων όπως εξωτερικών, παιδείας και πολιτισμού και δημοσίων έργων και περιβάλλοντος.

Επανεξελέγη βουλευτής Β΄ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2015 και με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τον Σεπτέμβριο του 2015. Στις εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών με το Κίνημα Αλλαγής και στις 17 Ιουλίου 2019 ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 απέτυχε να επανεκλεγεί βουλευτής. Στις 5 Ιουλίου 2023 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ.

Σε ότι αφορά τους υπουργικούς θώκους που κατέλαβε ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ , αρχικά διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών (2002-2004) στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη, με αρμοδιότητα τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και την αναπτυξιακή συνεργασία. Στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2009-2010). Το 2010 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2010-2012), στις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου, εν μέσω έντονων αντιδράσεων για την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων λιτότητας στο χώρο της υγείας.

Στις 9 Ιουνίου 2014, διορίστηκε υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Κυβέρνηση Σαμαρά. Δύο ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του ως υπουργός Παιδείας και τις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 εξέδωσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι χριστιανοί ορθόδοξοι μαθητές δεν δικαιούνται απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, εγκύκλιος που προκάλεσε αντιδράσεις. Η εγκύκλιος καταργήθηκε από την επόμενη κυβέρνηση και τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας Τάσο Κουράκη.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1956. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο την περίοδο 1984-86 υπήρξε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, την περίοδο 1987-92 Λέκτορας και την περίοδο 1992-95 Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (με εξειδίκευση σε θέματα Δημοσίου Δικαίου) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.