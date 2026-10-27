Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με την ελληνική ομογένεια και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην Αστόρια, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρουσία του ΥΠΕΞ είχε ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς ήταν η πρώτη κοινή εκδήλωση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας έπειτα από χρόνια, μετά την πρόσφατη επανένωση της Ομοσπονδίας.

Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στην Αστόρια για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αναφέρθηκε στην εθνική επέτειο, στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά και στις ελληνικές θέσεις για τα ζητήματα της περιοχής.

«Η Ελλάδα ήταν η χώρα που έλεγε τα μεγάλα “όχι”. Ποτέ δεν θα δειλιάσουμε να πούμε ένα μεγάλο “όχι” αν χρειαστεί να υποστηρίξουμε την πατρίδα μας. Και το “όχι” αυτό δεν θα ακουστεί από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη. Θα ακουστεί από την Αστόρια, θα ακουστεί από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από παντού», είπε μεταξύ άλλων.

«Αυτό το μήνυμα ήθελα να σας μεταφέρω: Την ευγνωμοσύνη της πατρίδας για εσάς», σημείωσε με νόημα, προσθέτοντας ότι «η πραγματική Ελλάδα είναι σήμερα στην Αστόρια, είναι στη Νέα Ιερσέη, είναι στη Φλώριδα, εκεί όπου βρίσκεται ο Οικουμενικός Ελληνισμός, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πατρίδας μας».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ευθύνη της Μητρόπολης είναι «να κρατάμε τη γέφυρα με τους Έλληνες του κόσμου, να κρατάμε τους δεσμούς αυτούς που ενώνουν την Ορθοδοξία με την πατρίδα, το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον». Χαρακτήρισε μεγάλη τιμή για τον ίδιο τη συμμετοχή του σε αυτήν την εκδήλωση και επεσήμανε: «Βλέπω στα δικά σας σήμερα τα πρόσωπα τους δικούς μου συγγενείς, φίλους, τους προγόνους μου, οι οποίοι ήρθαν, πρόκοψαν, έζησαν, μεγάλωσαν και είχαν πάντοτε στην καρδιά τους την Ελλάδα». Επίσης, συνεχάρη τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Χρήστο Βουρνά, και το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι το πολύτιμο πετράδι για την Ελλάδα είναι η ενότητα των ανθρώπων της.

«Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από ποτέ», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και σημείωσε ότι «έχουμε ευθύνη να μεγαλώνουμε την πατρίδα, να σεβόμαστε την ιστορία, να προσπαθούμε κάθε φορά να χτίζουμε για τις επόμενες γενιές». «Για εμάς η 28η Οκτωβρίου είναι μια μεγάλη ευθύνη και μια βαριά κληρονομιά».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην ελληνική εξωτερική πολιτική και έστειλε ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης στους διπλωματικούς χειρισμούς, καλώντας την ομογένεια να διαφυλάξει την εθνική ομοψυχία.

Παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, επέκρινε τη διάδοση ατεκμηρίωτων καταγγελιών για εθνικά ζητήματα και κάλεσε την Ομογένεια να διαφυλάξει την ενότητά της. Αναφέρθηκε επίσης στην επανένωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, στο έπος του 1940 και στη σύνδεση της ελευθερίας με το χριστιανικό μήνυμα.

Στο περιθώριο των επαφών του κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον επικεφαλής του παραρτήματος της οργάνωσης «AHEPA Bronx», κ. Γιώργο Στόϊκο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, εστιάζοντας στους άρρηκτους δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με τις τοπικές κοινότητες των Ελλήνων της Αμερικής.

Από την πλευρά του, ο κ. Στόϊκος μετέφερε στον υπουργό τη σαφή και ακλόνητη δέσμευση της ομογένειας για αδιάλειπτη συνδρομή σε κάθε εθνική προσπάθεια. Υπογράμμισε τη σταθερή παρουσία του τοπικού τμήματος της ιστορικής οργάνωσης στο πλευρό των Ελλήνων του εξωτερικού, τονίζοντας ότι οι απόδημοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και παραμένουν έτοιμοι να συμβάλουν έμπρακτα.

Κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του παραρτήματος διαβεβαίωσε ότι τα μέλη της κοινότητας έχουν πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους και προτίθενται να πράξουν το καθήκον τους με αφοσίωση όποτε και όπου οι ανάγκες της πατρίδας το απαιτήσουν, λειτουργώντας διαχρονικά ως γέφυρα στήριξης και προβολής των εθνικών θεμάτων στο εξωτερικό.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη συνδυάζεται με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου ο υπουργός προεδρεύει σε προγραμματισμένες ανοικτές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου.