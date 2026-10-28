Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα σε κορυφαία διεθνή διαδικασία στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού επικεντρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων της Ελλάδας στα ηγετικά κλιμάκια του διεθνούς οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 10.00 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Την Παρασκευή στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich, στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.