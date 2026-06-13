Στη Ρόδο έφθασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας μια , προγραμματισμένη επίσκεψη εργασίας στα Δωδεκάνησα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει ένα χρονοδιάγραμμα συναντήσεων και επισκέψεων κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας:

Συγκεκριμένα στις 11:00 θα επισκεφθεί το Παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου αναμένεται να αναφερθεί στην αξιοποίησή του. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Κεντρικό Λιμάνι του νησιού, όπου και θα αναφερθεί στον σχεδιασμό που αφορά τη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Στις 12:00 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εκεί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους των τοπικών φορέων του τουρισμού.

Στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί κεντρικό καφέ της πόλης της Ρόδου, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες για τα ζητήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα θα τους ενημερώσει για τον κυβερνητικό προγραμματισμό σε μια σειρά από τομείς που τους αφορούν.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο «Περβόλα» στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του νησιού, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.