Στη Ρώμη θα μεταβεί αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο.

Στο επίκεντρο της κρίσιμης αυτής συνάντησης βρίσκεται η υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης που ενεργοποιεί επίσημα το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini) για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν παράλληλα τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων Αθήνας και Ρώμης.

Υπογράφεται η Εφαρμοστική Ρύθμιση για 2 φρεγάτες FREMM

Το κύριο αντικείμενο της επίσκεψης είναι η υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία θέτει σε τροχιά υλοποίησης το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την επιχειρησιακή συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογράψει οι υπουργοί Δένδιας και Κροσέτο στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας.

Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ελληνικού ΥΠΕΘΑ και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών.

Στην τελετή θα δώσουν το «παρών» από ελληνικής πλευράς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Στρατηγικός διάλογος για Μεσόγειο και ευρωπαϊκή άμυνα

Πέραν του εξοπλιστικού σκέλους, οι δύο Υπουργοί Άμυνας θα προχωρήσουν σε μια συνολική επισκόπηση του διεθνούς και περιφερειακού περιβάλλοντος ασφαλείας.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται, η διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας, η στρατηγική κατάσταση στην εύθραυστη περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου, οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και η περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς στρατιωτικής και αμυντικοτεχνικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας.

Μετά το πέρας των επίσημων συνομιλιών και των υπογραφών, οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Δένδιας και Κροσέτο θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.