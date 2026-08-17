Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι της Δευτέρας ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν την Κυριακή στο νησί.

‘Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, (ΓΔΑΕΦΚ), για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας.

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, το ταχύτερο δυνατό.

Όσον αφορά στις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη από την Κυριακή κλιμάκιο της ΓΔΑΕΦΚ στη Θεσσαλονίκη και σήμερα Δευτέρα θα μεταβεί στην Κασσάνδρα, όπου θα ξεκινήσει τις αυτοψίες στα καμένα.

Την Τετάρτη θα μεταβεί και ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, μαζί με τον κ. Καμπούρη, οι οποίοι στις 12 το μεσημέρι θα έχουν σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς στο δημαρχείο Κασσανδρίας, για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των καταστροφών και των αποζημιώσεων στους πληγέντες.