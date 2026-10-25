Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέπτεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, τη Σαουδική Αραβία, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να κρατήσει ορθάνοιχτους τους διαύλους επικοινωνίας με τους παίκτες-κλειδιά του Κόλπου.

Παρότι οι λεπτομέρειες της ατζέντας κινούνται στο αυστηρό πλαίσιο του διπλωματικού πρωτοκόλλου, είναι σαφές πως ραντεβού αυτής της κλίμακας ανοίγουν τον δρόμο για κρίσιμες συμφωνίες γύρω από τις επενδύσεις, την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα.

Σημειώνεται πως η συστηματική ενδυνάμωση αυτού του συμμαχικού άξονα αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου και σταθερού συνομιλητή σε μια γειτονιά που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκακιέρα.