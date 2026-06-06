Στην επίσημη εκδήλωση για τον εορτασμό της 53ης Επετείου του Κινήματος του Ναυτικού του Μαΐου 1973 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκαν με τις προβλεπόμενες τιμές τα κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας:

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Δαβάκης παρακολούθησε μια ειδικά διαμορφωμένη επετειακή ταινία μικρού μήκους, καθώς και ένα υψηλού επιπέδου μουσικό πρόγραμμα από την ιστορική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.

«Σήμερα τιμούμε μια σημαντική στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μια πράξη γενναιότητας, ευθύνης και δημοκρατικής συνείδησης από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Η παρακαταθήκη τους εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και να υπενθυμίζει ότι η υπηρεσία προς την πατρίδα συνδέεται άρρηκτα με την αίσθηση ευθύνης, την προσήλωση στο καθήκον και τον σεβασμό στους θεσμούς της Πολιτείας.

Η επέτειος του Κινήματος του Ναυτικού υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η θεσμική νομιμότητα αποτελούν αξίες που απαιτούν διαρκή προσήλωση, υπευθυνότητα και εγρήγορση από όλους μας» δήλωσε ο κ. Δαβάκης μετά το πέρας της επετειακής εκδήλωσης.