Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί επίσκεψη, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας την ατζέντα των επαφών του στα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το πρωί τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη, ενώ το απόγευμα θα παρευρεθεί σε σύσκεψη με δημάρχους της Β’ Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο θέμα της λειψυδρίας.

Επίσκεψη στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Το πρωινό πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ξεκινά στις 11:00, οπότε και θα επισκεφθεί τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη.

Σύσκεψη με δημάρχους για τη διαχείριση των υδάτων

Στις 15:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί στο ξενοδοχείο Grand Hyatt με δημάρχους της Β’ Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Το ενδιαφέρον της επίσκεψης μετατοπίζεται σε ένα από τα πλέον κρίσιμα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα της Βόρειας Ελλάδας, αυτό της επάρκειας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.