Τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή, η δικογραφία που αφορά τον βουλευτή Λέσβου Μπάμπη Αθανασίου και τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με καταγγελίες περί ηθικής αυτουργίας σε απιστία και αναμένεται να πυροδοτήσει νέες πολιτικές αντιδράσεις.

Τα στοιχεία προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία όμως τα διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ευρωπαϊκών ερευνών, ούτε σχετίζονται με κοινοτικά κονδύλια. Το αίτημα που θα κατατεθεί αφορά την άρση της βουλευτικής ασυλίας των δύο πολιτικών. Η διαδικασία προβλέπει ότι οι υποθέσεις θα εξεταστούν πρώτα από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά την Κυριακή του Θωμά και στη συνέχεια θα ενταχθούν μαζί με άλλα αιτήματα στην Ολομέλεια, για την τελική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο Μπάμπης Αθανασίου υπερασπίζεται τις ενέργειές του, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη αποκλειστικά για τη διόρθωση μιας αδικίας εις βάρος αγρότισσας της περιφέρειάς του, λόγω λάθους στη διαδικασία υποβολής αίτησης. Όπως τονίζει, δεν υπήρξε καμία παράνομη ενέργεια ή πίεση για παράβαση καθήκοντος, αλλά μια προσπάθεια αποκατάστασης ενός διοικητικού σφάλματος.

Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας από τις υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δυσκολεύονται με τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να χάνουν δικαιώματα που δικαιούνται.