Σειρά ερωτημάτων που η κυβέρνηση «είναι υποχρεωμένη να απαντήσει», θέτει το ΚΚΕ αναφορικά με το «ανησυχητικό περιστατικό με την πολύωρη ανίχνευση οσμής αερίου σε ένα μεγάλο τμήμα των Νότιων και Ανατολικών Προαστίων της Αττικής, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας», που παρατηρήθηκε χτες.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτό «επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», επισημαίνοντας ότι δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί η προέλευση της οσμής. Σχολιάζει ότι «στην ”Ελλάδα του 2030” που διαφημίζει η κυβέρνηση κι ενώ έχουν περάσει 24 ώρες, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση από τα αρμόδια υπουργεία για τις αιτίες που προκάλεσαν την οσμή, ενώ οι δήμαρχοι καταγγέλλουν τη Βαβέλ του -κατά τα άλλα- επιτελικού κράτους, το οποίο επέλεξε να μην αξιοποιήσει ούτε το 112».

Κατόπιν αυτών το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

– Ποιες είναι οι έρευνες στις οποίες γίνεται αναφορά στις ανακοινώσεις; Από ποιους έγιναν και τι διαπίστωσαν;

– Ποια είναι η πηγή που προκάλεσε το περιστατικό και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση απέναντι στους υπαίτιους, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά;

– Υπάρχει και στα χέρια ποιου φορέα η συνολική αποτύπωση των δικτύων και των κρίσιμων υποδομών αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς καυσίμων (φυσικό αέριο, LNG, LPG); Πώς γίνεται ο έλεγχος από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας για αυτές τις υποδομές;

– Πώς διασφαλίζεται η προστασία του πληθυσμού από τέτοιου είδους περιστατικά που εγκυμονούν τον κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον πληθυσμό και το περιβάλλον;

– Ποια είναι τα σχέδια αντιμετώπισης που έχουν ήδη εκπονηθεί; Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματική τους εφαρμογή (έγκαιρη ειδοποίηση, εκκένωση και απομάκρυνση πληθυσμού σε ασφαλείς περιοχές, εξασφάλιση διακοπής εργασιών, ετοιμότητα συστήματος υγείας κ.ά.);».