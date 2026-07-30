Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την υπόθεση του Qatar Gate.

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατόπιν του αιτήματος των βελγικών αρχών, ενώ η τελική ετυμηγορία θα διαμορφωθεί στην Ολομέλεια, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές.

«Δεν επικαλούμαι την ασυλία ως καταφύγιο»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέστειλε αναλυτικό υπόμνημα προς την Επιτροπή, στο οποίο δηλώνει κατηγορηματικά αθώος και εκφράζει την πλήρη διαθεσιμότητά του να παρουσιάσει τις θέσεις του ενώπιον των βελγικών δικαστικών αρχών. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως επαφίεται απόλυτα στην κρίση του σώματος.

«Δεν επικαλούμαι τη βουλευτική μου ασυλία προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση. Ζητώ να μπορέσω να καταθέσω τα πραγματικά περιστατικά και τα επίσημα έγγραφα που τα αποδεικνύουν και να κριθώ αποκλειστικά βάσει αυτών», τονίζει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του.

Ο πρώην επίτροπος υπογραμμίζει επιπλέον ότι η βουλευτική ασυλία αποτελεί θεσμική εγγύηση για την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου και «όχι προσωπικό καταφύγιο απέναντι στη δικαιοσύνη», εξηγώντας πως για τον λόγο αυτό δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της ιδιότητάς του για να αποτρέψει τη δικαστική έρευνα.

«Καμία σχέση με παράνομες πράξεις»

Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης και στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ο κ. Αβραμόπουλος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν γνώριζα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το Fight Impunity», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του απέναντι στις σκιές που αφήνει η έρευνα για τη δράση της συγκεκριμένης ΜΚΟ.