Την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Η πρόταση θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης (σ.σ. θα μπορούν να εγγραφούν να μιλήσουν όσοι επιθυμούν) και θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση.