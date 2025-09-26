Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από τις αποδοχές και τις επιλογές διευθυντικών στελεχών της νεοσύστατης εταιρίας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», μετά τη συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Δρ. Μιχάλης Χουρδάκης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο μηνιαίος μισθός του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Παληού φέρεται να ανέρχεται σε 9.000 ευρώ, ενώ του Προέδρου κ. Γεώργιου Ιωάννου σε 7.000 ευρώ –ποσά πολλαπλάσια σε σχέση με τις αποδοχές που καταβάλλονταν στο παρελθόν σε αντίστοιχες θέσεις στον ΟΣΕ-. Παράλληλα, έχουν εγερθεί ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς στενό συγγενικό πρόσωπο του κ. Παληού φέρεται να εργάζεται σε θυγατρική μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου που εκτελεί σιδηροδρομικά έργα.

«Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν είναι δυνατόν, τη στιγμή που οι πολίτες δοκιμάζονται από τη συμπίεση μισθών και εισοδημάτων, να παρατηρούνται φαινόμενα προκλητικών αποδοχών και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στη διοίκηση του σιδηροδρόμου. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις», δήλωσε ο Δρ. Χουρδάκης.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζητά επίσημες απαντήσεις για το ύψος των αποδοχών, τα κριτήρια καθορισμού τους, καθώς και για τη διασφάλιση ότι δεν υφίσταται καμία σύγκρουση συμφερόντων στη λειτουργία της νέας εταιρίας.