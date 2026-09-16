Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία, που είχε διεξαχθεί τον περασμένο Ιούλιο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είχαν στηρίξει τις προτεινόμενες συνταγματικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ είχε επιλέξει σε ορισμένες διατάξεις τη στάση «παρών», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για άρθρα που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Υπέρ των προτάσεων είχαν ψηφίσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την τρίτη και τελική ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Για να χαρακτηριστούν οι συγκεκριμένες διατάξεις ως αναθεωρητέες, θα απαιτηθεί η συγκέντρωση τουλάχιστον 180 ψήφων.

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στην Αττική και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει για σήμερα, από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας, στάση εργασίας στην Αττική. Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δεύτερη ψηφοφορία σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων εκφράζει την αντίθεσή της στις προωθούμενες συνταγματικές αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν ανησυχίες για το καθεστώς της μονιμότητας, αλλά και για τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία.

Κεντρικό σημείο της σημερινής κινητοποίησης είναι η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στο Σύνταγμα. Η συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη συζήτηση και την ψηφοφορία στη Βουλή επί των διατάξεων που τίθενται προς αναθεώρηση.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των επόμενων κινητοποιήσεων, που αποφασίστηκε μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η ΑΔΕΔΥ αναφέρεται και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Όπως υποστηρίζει, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων για αξιοπρεπείς αποδοχές, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για συνεχιζόμενες πιέσεις σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό πλαίσιο, η Συνταγματική Αναθεώρηση και η προωθούμενη αλλαγή στο καθεστώς της μονιμότητας.

Το πρόγραμμα κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΔΕΔΥ, για σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα της δεύτερης ψηφοφορίας στη Βουλή, προβλέπεται στάση εργασίας στην Αττική από τις 12:00 έως το τέλος της βάρδιας, για όσους εργαζομένους συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στις 13:00 στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, έχει απευθυνθεί κάλεσμα προς τις Ομοσπονδίες να συνεδριάσουν άμεσα, προκειμένου να αποφασίσουν τον τρόπο οργάνωσης των επόμενων δράσεων και να καταρτίσουν, μαζί με τα σωματεία-μέλη τους, σχέδιο ενημέρωσης των εργαζομένων στους χώρους ευθύνης τους.

Για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη των Ομοσπονδιών, με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων των δημοσίων υπαλλήλων και τον περαιτέρω προγραμματισμό των κινητοποιήσεων γύρω από οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά αιτήματα.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την επέτειο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η ΑΔΕΔΥ καλεί στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 στο μνημείο του.

Στο επόμενο διάστημα προβλέπεται επίσης η πραγματοποίηση περιφερειακών συσκέψεων σε ολόκληρη τη χώρα, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η διοργάνωση συγκεντρώσεων, συλλαλητηρίων, άλλων κινηματικών δράσεων και συνεντεύξεων Τύπου. Για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί περιφερειακή σύσκεψη και σχεδιασμός δράσεων στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ σχεδιάζει ενημερωτική εκστρατεία με διαφορετικές μορφές, με στόχο την προβολή των αιτημάτων των εργαζομένων και την ανάδειξη της ανάγκης για την ικανοποίησή τους.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου έχει οριστεί Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, με συγκεντρώσεις και άλλες μορφές κινητοποιήσεων για τους εργαζομένους σε όλους τους κλάδους του Δημοσίου και σε διαφορετικούς χώρους εργασίας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης καταλήψεις και άλλες κινηματικές παρεμβάσεις.

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ προαναγγέλλει απεργιακή κινητοποίηση εντός του Οκτωβρίου, με αφορμή τα μέτρα που αναμένεται να προωθηθούν προς ψήφιση μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και συντονισμού με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ δηλώνει ότι θα στηρίξει και τις κλαδικές κινητοποιήσεις.