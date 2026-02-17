Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για καθιέρωση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων και στις Εθνικές Εκλογές, αλλά και για τη δημιουργία Εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, με τρεις έδρες.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι απόδημοι δεν θα ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ελλάδας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα έχουν ένα δικό τους ψηφοδέλτιο με υποψηφίους από όλο τον κόσμο, και θα επιλέγουν όχι μόνο κόμμα, αλλά μέσω σταυρού και δικό τους βουλευτή.

Η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις Εκλογικές Περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του απόδημου Ελληνισμού.

Παράλληλα, η κατανομή των τριών εδρών στην Εκλογική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού υπολογίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές Περιφέρειες, όπως είναι οι Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία και Βοιωτία.

Όσον αφορά στη θέσπιση Εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση δεν θα ισχύσει για τις Εθνικές Εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος.

Τέλος, για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και στις Εθνικές Εκλογές, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε Εκλογικά Τμήματα του εξωτερικού.