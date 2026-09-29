Σε καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προέβη ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για «εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων», με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ο σχετικός φάκελος δεν στάλθηκε μόνο στην πρόεδρο του ΕΣΡ Ευτέρπη Κουτζαμάνη και τον αντιπρόεδρο Γιάννη Πολίτη, αλλά κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα στο σύνολο του πολιτικού και δικαστικού συστήματος της χώρας. Πιο συγκεκριμένα κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων :

-Στην Προεδρία της Δημοκρατίας (Προεδρικό Μέγαρο)

-Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

-Στο Γραφείο του Πρωθυπουργού

-Στον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

-Στον ΔΣΑ, την ΕΣΗΕΑ, την ΕΣΗΕΜΘ, την ΠΟΕΣΥ και τον ΣΕΔΕΑ

-Στα αρχηγεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας)

Οι νομικές και πολιτικές εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται περαιτέρω προσφυγές στις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές Αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στην «ταυτότητα της έρευνας», η δημοσκόπηση θα διεξαγόταν το διάστημα 23/9 έως 28/9, αλλά ήταν ήδη έτοιμη και δημοσιοποιήθηκε ένα 24ωρο νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, και ώρα 23:58 μμ.

Ο δικηγόρος που κάνει την καταγγελία επισυνάπτει, όπως υποστηρίζει «όλα τα ψηφιακά πειστήρια που δείχνουν ότι η σχετική δημοσκόπηση δημοσιοποιήθηκε ένα 24ώρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων».

«Ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, την επικαλέστηκαν, παρά το γεγονός ότι βάσει νόμου [Ν. 3603/2007 (άρθρο 4)] απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αναφορά αποτελεσμάτων δημοσκόπησης πριν τη δημοσιοποίησή της και προβλέπονται κυρώσεις. Πόσο μάλλον, εν προκειμένω, πριν την ημερομηνία που υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται η έρευνα», αναφέρεται επίσης στην καταγγελία.

Ο καταγγέλλων κάνει λόγο για εξαπάτηση εκλογέων, όπως ορίζεται νομικά, αδίκημα το οποίο διώκεται σύμφωνα με το Άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019). Όπως αναφέρεται, «όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, με αποτέλεσμα αυτός να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να ψηφίσει άκυρα ή να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα του άρθρου 161, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Στους επιβαρυντικούς παράγοντες – σύμφωνα με την καταγγελία στο ΕΣΡ – περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι «η εν λόγω εταιρεία Interview δεν αποτελεί μέλος του επίσημου Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), επομένως η δραστηριότητά της δεν υπόκειται στους εσωτερικούς, ποιοτικούς και καταστατικούς ελέγχους του συγκεκριμένου εγχώριου θεσμικού οργάνου, γεγονός που έχει επανειλημμένως προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες κριτικές ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων της. Ωστόσο, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με Αριθμό Μητρώου 7 και η ίδια αναφέρει ότι εφαρμόζει τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας ICC/ESOMAR. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών της».

Δείτε την επίμαχη δημοσκόπηση: