Σειρά επαφών με τα στελέχη και τη διοίκηση στρατιωτικών σχηματισμών στη Βόρεια Ελλάδα είχε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στην 193 Μοίρα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων, καθώς και στην έδρα της ιστορικής ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Μεραρχία Ιππικού – Μακεδονία».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις μονάδες, ο Υφυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, το καθημερινό έργο και τις δραστηριότητες του προσωπικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης και υποστήριξης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην ακριτική περιοχή.

Τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο Διοικητής της ΑΣΔΙΘ Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος και ο Διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας Υποστράτηγος Αριστείδης Καβαρλίγκος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Δαβάκης ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργο και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μοίρας και της Μεραρχίας, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με στελέχη και οπλίτες θητείας της δυνάμεώς τους.