Στο ανατολικό Αιγαίο βρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών στις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής αλλά και με κατοίκους της ακριτικής γραμμής. Η παρουσία του στην έδρα της 80ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής στην Κω, καθώς και στο Επιτηρητικό Φυλάκιο της Ψερίμου, επιβεβαιώνει τη διαρκή μέριμνα της Πολιτείας για τα νησιά της πρώτης γραμμής.

Κατά την άφιξή του, ο κ. Δαβάκης έτυχε θερμής υποδοχής από τις τοπικές αρχές και την ηγεσία των σχηματισμών. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν ο Δήμαρχος Καλύμνου Ιωάννης Μαστροκούκος, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος Γρηγόριος Γαρουφαλιάς, καθώς και ο Διοικητής του 282 Μ/Κ ΤΕ Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Αβακούμ Παπαδόπουλος.

Μετά την ενημέρωση και τις επαφές στην Κω, ο Υφυπουργός ταξίδεψε μέχρι τη Ψέριμο. Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει από κοντά με τα στελέχη και τους οπλίτες που στελεχώνουν το τοπικό φυλάκιο, ανταλλάσσοντας απόψεις και ανταλλάσσοντας ευχές με τους μόνιμους κατοίκους του νησιού που κρατούν ζωντανό τον ακριτικό ελληνισμό.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του αυτής ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε:

«Βρέθηκα σήμερα κοντά στα στελέχη και τους στρατεύσιμους της 80ης ΑΔΤΕ και του Επιτηρητικού Φυλακίου της Ψερίμου, στην καρδιά του Αιγαίου μας.

Διαπίστωσα για ακόμη μία φορά το υψηλό φρόνημα, την άρτια εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των γυναικών και των ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων, που προασπίζονται με αυταπάρνηση την εθνική μας κυριαρχία.

Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους ακρίτες κατοίκους της Ψερίμου και άκουσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως εκείνο της παρουσίας γιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, το οποίο συνεχώς στελεχώνουμε με οπλίτη γιατρό, τον οποίο ιδιαίτερα ευχαριστώ!

Η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι διαρκής και παρούσα ιδιαίτερα στις περιοχές του Αιγαίου μας όπως αυτή της Ψερίμου».