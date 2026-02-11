Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, στο περιβόητο Λευκό Παλάτι.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε στις 14:20 στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και ο αναπληρωτής δήμαρχος Άγκυρας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στις δηλώσεις που θα κάνουν Μητσοτάκης και Ερντογάν, που είναι προγραμματισμένες για τις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Οι υπουργοί που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Θα ακολουθήσει δείπνο (στις 18:00) που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis ‘i karşılayıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın hoşgeldiniz dileklerini ilettim. @mansuryavas06 @PrimeministerGR @TC_AtinaBE pic.twitter.com/WVcoy0ctZK — Faruk Köylüoğlu (@KoyluogluFaruk) February 11, 2026

Στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αναφέρθηκε από το βήμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, εντάσσοντάς την σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών κινήσεων της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για ένα «πυκνό πρόγραμμα» επαφών, σημειώνοντας ότι μετά τον Έλληνα πρωθυπουργό θα ακολουθήσει η επίσκεψη του Σέρβου ομολόγου του, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί περιοδεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. «Στην περιοχή μας –και όχι μόνο– πνέει ένας άνεμος Τουρκίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν επιχείρησε να δώσει και το πολιτικό πλαίσιο αυτής της κινητικότητας, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει για τους γείτονές της ό,τι και για τον εαυτό της: ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία. Όπως είπε, οι εντατικοποιημένες διπλωματικές επαφές της Τουρκίας στοχεύουν ακριβώς στη συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στις επίσημες όσο και στις παρασκηνιακές επαφές της χώρας του, τονίζοντας ότι η Άγκυρα συνομιλεί «χωρίς κόμπλεξ» με όλους τους διεθνείς παίκτες, ανταλλάσσοντας απόψεις και προτάσεις «σε πνεύμα αδελφοσύνης».