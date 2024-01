Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επισκέπτεται σήμερα Τετάρτη (17/1) την Αίγυπτο όπου θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι.

Οι δύο υπουργοί, μετά τις διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κάϊρο, ο υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι.

FM G.Gerapetritis arrived in #Cairo

Welcomed by #Egypt Deputy Assistant Minister of Foreign Affairs Tarek Khalil &🇬🇷 Ambassador in Egypt Ν.Papageorgiou

Άφιξη ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτη στο Κάιρο

Υποδοχή από Αναπληρωτή Βοηθό ΥΠΕΞ 🇪🇬 Tarek Khalil και 🇬🇷 Πρέσβη στην Αίγυπτο Ν. Παπαγεωργίου pic.twitter.com/1aD2ovgEya

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 16, 2024