Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης μετέβη στην Αίγυπτο, για την 84η Επέτειο της Μάχης του Ελ Αλαμέιν.

Επισκέφθηκε το Ελληνικό Στρατιωτικό Μνημείο του Ελ Αλαμέιν, όπου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και προσκλητήριο νεκρών, ενώ στη συνέχεια εκφώνησε τον πανηγυρικό και κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο των πεσόντων Ελλήνων της Μάχης του Ελ Αλαμέιν.

Παρόντες ήταν επίσης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αίγυπτο Νικόλαος Παπαγεωργίου, η Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Έλενα Ράφτη, ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Αίγυπτο Jürgen Schulz (Γιούργκεν Σουλτς), ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος Κωνσταντίνος Μπούζος, καθώς και αντιπρόσωποι της Ελληνικής Ομογένειας, σχολεία της Ομογένειας, Προσκοπικά Σωματεία κ.α.

Ο Υφυπουργός στον πανηγυρικό του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Στεκόμαστε σήμερα με αίσθημα βαθιάς ευλάβειας και εθνικής υπερηφάνειας σε αυτό το ιερό σημείο της αιγυπτιακής ερήμου. Στον ιερό τόπο όπου η ελληνική αρετή, το αδούλωτο φρόνημα και η αυτοθυσία συνάντησαν την Παγκόσμια Ιστορία.

Πριν από 84 χρόνια, όταν ο πόλεμος κάλυπτε την ευρωπαϊκή ήπειρο και η πατρίδα μας δοκιμαζόταν σκληρά υπό το βάρος της τριπλής Κατοχής, η φλόγα της ελληνικής ελευθερίας δεν έσβησε. Μεταλαμπαδεύτηκε εδώ, στη Μέση Ανατολή.

Από τα εκπαιδευτικά κέντρα και τις βάσεις της Αιγύπτου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, από τους εθελοντές της Αιγυπτιώτικης παροικίας, αλλά και από τους εκατοντάδες αξιωματικούς και οπλίτες που διέσχισαν τη θάλασσα μέσα από χίλιους κινδύνους, συγκροτήθηκε ο Ελληνικός Στρατός Μέσης Ανατολής.

Η 1η Ελληνική Ταξιαρχία, υπό τον Συνταγματάρχη Παυσανία Κατσώτα, το Ναυτικό μας και η Αεροπορία μας, έδωσαν το «παρών» στο πλευρό των Συμμάχων.

Τον Οκτώβριο του 1942, στη γιγαντομαχία του Ελ Αλαμέιν, η 1η Ελληνική Ταξιαρχία –ενταγμένη στην 8η Βρετανική Στρατιά– δεν υπήρξε απλός παρατηρητής.

Ο φόρος αίματος υπήρξε βαρύς: 89 νεκροί αξιωματικοί και οπλίτες της 1ης Ταξιαρχίας άφησαν την τελευταία τους πνοή και ανάμεσά τους και ο Μανιάτης Ανθυπολοχαγός Θεόδωρος Τουρλομούσης αλλά και 228 τραυματίες.

Σήμερα, αποτίουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής μπροστά στο Μνημείο τους. Τους βεβαιώνουμε ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Υπήρξε ο προάγγελος της νίκης των Συμμάχων και η απαρχή της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας από τον ολοκληρωτισμό.

Το δίδαγμα του Ελ Αλαμέιν παραμένει ολοζώντανο και επίκαιρο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, αντλώντας έμπνευση από τις παρακαταθήκες του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής, συνεχίζουν να αποτελούν τον αμετακίνητο εγγυητή της εθνικής μας ανεξαρτησίας, της εδαφικής μας ακεραιότητας και της ασφάλειας του Ελληνισμού.

Αθάνατοι οι Νεκροί του Ελ Αλαμέιν! Ζήτω το Έθνος! Ζήτω οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις»!