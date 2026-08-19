Μια πρώτη γεύση από την παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα έδωσε η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της.

Η Ισραηλινή διπλωμάτης, η οποία διαδέχεται τον Νόαμ Κατς, έφτασε στην Αθήνα συνοδευόμενη από την κόρη της, Αρμπέλ.

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμές από τον αποχαιρετισμό των γονιών της στο Ισραήλ έως και την πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψή της στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η τοποθέτησή της πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ διατηρούν τη στρατηγική τους δυναμική, με στενή συνεργασία σε καίριους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, η τεχνολογία, ο τουρισμός και οι επενδύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ποια είναι η Πνινάτ Γιανάι

Η νέα επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής διαθέτει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο βιογραφικό.

Είναι διακεκριμένη δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, ενώ διαγράφει μακρά πορεία στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές της σπουδές στη Νομική στο Πανεπιστήμιο Bar-Ilan και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο.

Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί ενεργά με υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, ενώ εξειδικεύεται σε τομείς αιχμής όπως η άμυνα, η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) και η ενέργεια.

Το βίντεο της άφιξης και το μήνυμα για τις σχέσεις των δύο χωρών

Μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ανάρτησε, η Πνινάτ Γιανάι μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από το ταξίδι της προς την Ελλάδα.

Στα πλάνα φαίνεται να παίρνει τις ευχές των γονιών της πριν την αναχώρηση, καθώς και οι προετοιμασίες με τις βαλίτσες μαζί με την κόρη της, Αρμπέλ, η οποία την ακολουθεί στην Αθήνα.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψη της πρέσβειρας στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το επίσημο καλωσόρισμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η νέα πρέσβης σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά. Από το Ισραήλ στην Ελλάδα – δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες. Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά».