Στην Αθήνα αφίχθη το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 19:00, το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την Κύπρο, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στην Αθήνα είχε ήδη φτάσει η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν, με διαφορετική πτήση από το Παρίσι.

Η επίσκεψη ξεκινά με δημόσια συζήτηση του Γάλλου προέδρου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά, ενώ στη συνέχεια θα παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν του γαλλικού προεδρικού ζεύγους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Το Σάββατο, το πρόγραμμα συνεχίζεται με συνάντηση των δύο ηγετών πάνω στη φρεγάτα «Κίμων» στο λιμάνι του Πειραιά, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για τις ελληνογαλλικές αμυντικές σχέσεις.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται η υπογραφή διμερών συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή των δύο ηγετών στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτελεί η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας–Γαλλίας στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας για νέα πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης παράτασης.

Η συμφωνία σηματοδοτεί περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, με επέκταση και σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η αμυντική καινοτομία.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος της διμερούς σχέσης ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και ως κρίσιμο στοιχείο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ.

Η αρχική συμφωνία του 2021 στο Παρίσι είχε ήδη αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση της με το ΝΑΤΟ, ενώ Αθήνα και Παρίσι επιμένουν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με έμφαση στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της στη θαλάσσια ασφάλεια και στη σταθερότητα κρίσιμων θαλάσσιων οδών.