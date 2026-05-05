Μια σημαντική είδηση που αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ήρθε στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια συνομιλίας της Αμερικανίδας Πρέσβεως με Έλληνες δημοσιογράφους.

Όπως αναφέρθηκε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί επίσημα την Ελλάδα εντός του 2026.

Πιο συγκεκριμένα την είδηση αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε συνομιλία της με δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαθανασίου στην εκπομπή «Update», η πρέσβης παρουσίασε έναν πυκνό προγραμματισμό επισκέψεων υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα Πρέσβη, αρχές Ιουλίου του 2026 αναμένεται στην Ελλάδα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Τραμπ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον κ. Χέγκσεθ, θα μεταβούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Εκτιμάται ότι η επίσκεψη στην Αθήνα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ως ενδιάμεσος σταθμός κατά τη μετάβαση της αμερικανικής ηγεσίας προς την Τουρκία, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού πυλώνα στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η επίσκεψη θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσία της αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα αναμένεται να συνοδευτεί από ατζέντα που περιλαμβάνει την αμυντική συνεργασία, τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την περαιτέρω εμβάθυνση του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.