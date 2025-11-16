Η Αθήνα θα είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύσουσα για σημαντικές συνομιλίες σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια.

Ο Ζελένσκι έρχεται στην Ελλάδα σε καμία πολύ κρίσιμη συγκυρία με την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας να βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα.

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προανήγγειλε τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας.

«Συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που μας βοηθούν», πρόσθεσε.

Η Ελλάδα μπορεί να δώσει ενέργεια στην Ουκρανία μέσω του κάθετου διαδρόμου, ιδιαίτερα μετά την ελληνοαμερικανική συμφωνία για προμήθεια αμερικανικού LNG. Μια συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Κιέβου μπορεί να δώσει στη χώρα μας και γεωπολιτικό ρόλο στη διανομή ενέργειας προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Μετά την Αθήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι και την Τρίτη στη Μαδρίτη.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι

Στο μεταξύ, την απαγόρευση συγκεντρώσεων σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».

Πηγή; ΕΡΤ

Επιμέλεια: A.A.