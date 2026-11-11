Στην Αττάλεια της Τουρκίας μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 31).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο υπουργός θα λάβει μέρος στις γενικές διαδικασίες της συνόδου, σε θεματικές συζητήσεις και διμερείς επαφές, προβάλλοντας τις εθνικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα των σημερινών επαφών

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα του κ. Παπασταύρου για σήμερα (11/110 περιλαμβάνει:

Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση που διοργανώνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής της Τουρκίας και πρόεδρος της COP 31, Μουράτ Κουρούμ , στο συνεδριακό κέντρο NEST στο Belek. Τον υπουργό συνοδεύουν ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης.

Παρουσία στη συζήτηση «The energy sector and Circular economy as a driver for clean transition and Climate neutrality». Στο πάνελ συμμετέχουν επίσης η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Ίβα Πέτροβα, και η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σελίν Γκαουέρ, υπό τον συντονισμό του Γιώργου Κρεμλή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Οι αυριανές συναντήσεις και η πρωτοβουλία «Amorgorama»

Για την αυριανή ημέρα των εργασιών της COP 31 , Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί: