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Στην Αττάλεια της Τουρκίας μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 31).
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο υπουργός θα λάβει μέρος στις γενικές διαδικασίες της συνόδου, σε θεματικές συζητήσεις και διμερείς επαφές, προβάλλοντας τις εθνικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα των σημερινών επαφών
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα του κ. Παπασταύρου για σήμερα (11/110 περιλαμβάνει:
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Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση που διοργανώνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής της Τουρκίας και πρόεδρος της COP 31, Μουράτ Κουρούμ, στο συνεδριακό κέντρο NEST στο Belek. Τον υπουργό συνοδεύουν ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης.
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Παρουσία στη συζήτηση «The energy sector and Circular economy as a driver for clean transition and Climate neutrality». Στο πάνελ συμμετέχουν επίσης η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Ίβα Πέτροβα, και η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σελίν Γκαουέρ, υπό τον συντονισμό του Γιώργου Κρεμλή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).
Οι αυριανές συναντήσεις και η πρωτοβουλία «Amorgorama»
Για την αυριανή ημέρα των εργασιών της COP 31 , Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί:
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Συμμετοχή στο πάνελ για το «Amorgorama» («Amorgorama: A groundbreaking bottom-up marine conservation initiative»), μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία βιώσιμης αλιείας και διατήρησης των θαλασσών. Στη συζήτηση λαμβάνουν μέρος ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», Μιχάλης Κρόσμαν, και η Senior Greece Projects Manager του Blue Marine Foundation, Άντζελα Λάζου Ντιν, με συντονίστρια τη δρα Κλόι Στρέβεν (Head of Infact, The Conservation Collective).
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Επίσημη συνάντηση εργασίας με τη γενική γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), Σελέστε Σάουλο. Η ατζέντα επικεντρώνεται στα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολλαπλών Κινδύνων (Multi-Hazard Early Warning Systems) και την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας για τη διαχείριση ακραίων φαινομένων.