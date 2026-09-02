Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο μεταφέρει η Αθήνα την ένταση που προκαλεί η ανανεωμένη τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να πραγματοποιεί σειρά κρίσιμων επαφών στην Ιρλανδία.

Στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), η οποία διεξάγεται σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θέτει αναλυτικά στους Ευρωπαίους ομολόγους του τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τουρκικές αντιδράσεις που αφορούν τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων.

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη ατζέντα της συνάντησης εστιάζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η ελληνική διπλωματία αναδεικνύει την ανάγκη συλλογικής αντίδρασης απέναντι στις αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα και ενημέρωση των εταίρων

Η Αθήνα έχει ήδη προχωρήσει σε θεσμική απάντηση, αποστέλλοντας ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, με την οποία εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις της για τις τουρκικές αιτιάσεις και τις αποφάσεις που επιχειρούν να εμπλακούν στους σχεδιασμούς για τα θαλάσσια πάρκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τις επαφές του στην Ιρλανδία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών παρουσιάζει αναλυτικά στους ομολόγους του τις θέσεις της χώρας αναφορικά με την εθνική κυριαρχία, επιδιώκοντας να καταστήσει σαφές το πλαίσιο των ελληνικών ενεργειών.

Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις και τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων εταίρων απέναντι στις νέες τουρκικές αμφισβητήσεις.

Γεραπετρίτης: «Δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια»

Σε ξεκάθαρες δηλώσεις αναφορικά με το καθεστώς αδειοδότησης των έργων στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Ελλάδας, ο κ. Γεραπετρίτης διαμήνυσε ότι η Αθήνα δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα παρέμβασης σε τρίτες χώρες.

«Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει αδειοδοτηθεί πλήρως και νομίμως από την Ελλάδα.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε ότι το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες ενημέρωσης των γειτονικών κρατών, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές ανακοινώσεις αποτελούν τυπική διαδικασία ενημέρωσης των παραπλεόντων και παρακείμενων κρατών, η οποία είναι θεμιτή και προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες.

Απορρίπτοντας κάθε τουρκικό ισχυρισμό περί ανάγκης λήψης άδειας από την Άγκυρα, ο κ. Γεραπετρίτης κατέληξε σε αυστηρό τόνο:

«Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία», θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ότι η Αθήνα δεν αναγνωρίζει σε τρίτες χώρες δικαίωμα αδειοδότησης έργων που εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία.