Στην εκδήλωση για την 70η επέτειο από την ίδρυση της Σχολής Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Εκεί, τον υποδέχθηκαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ταξίαρχος Χρήστος Σπανίδης και ο Διοικητής της Σχολής, Αντισυνταγματάρχης Ευάγγελος Σγουράκης.

Ο Υφυπουργός μετά το πέρας της δοξολογίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αλεξιπτωτιστών, παρακολούθησε εκτέλεση Άλματος ΣΙ Θαλάσσης και ΕΠ Ξηράς, ξεναγήθηκε στην Έκθεση Μουσειακού Εξοπλισμού, ενώ έκανε τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής στην Τελετή Ονοματοδοσίας της Αίθουσας Ελευθέρας Πτώσης της ΣΧΑΛ σε Υπλγου (ΠΖ) Ιωάννη Ζουμή.

Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Δαβάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, νιώθοντας υπερηφάνεια και σεβασμό για το ψυχικό σας σθένος, την αφοσίωση και το αίσθημα της αποστολής που σας χαρακτηρίζει. Αίσθημα αποστολής και ευθύνης που δεν την εγκαταλείπετε ακόμα και όταν με το πλήρωμα του χρόνου, η «ενεργός» υπηρεσία τερματίζεται. Τυπικώς και μόνο, γιατί ουσιαστικά, παραμένετε ενεργοί, χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, όπως παρέμεινε ο Υπολοχαγός (ΠΖ) ε.α Ιωάννης Ζουμής, ο οποίος αξιοποίησε την εμπειρία του και μεταλαμπάδευσε την γνώση στους νεότερους.

Σήμερα, ως ελάχιστος φόρος τιμής και δείγμα ευγνωμοσύνης, μια αίθουσα στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών που με αυταπάρνηση υπηρέτησε ο Υπολοχαγός Ιωάννης Ζουμής, παίρνει το όνομά του. Ο ίδιος και ενώ αφυπηρέτησε, προσέφερε τις υπηρεσίες του ως πολιτικό προσωπικό. Διακρίθηκε για την εφ’ όρου ζωής υπηρεσία στην Πατρίδα.

Εκείνος και εσείς μετουσιώνετε το «Υπέρ άνω όλων η Πατρίς» σε πράξη. Αυτό για εσάς είναι γενναία επιλογή, όταν γνωρίζεις τους κινδύνους. Είναι επιλογή που δικαιώνει την επιμονή εμβληματικών μορφών του Ελληνικού Στρατού, όπως ο Ανδρέας Καλλίνσκη, να ιδρυθεί η Σχολή Αλεξιπτωτιστών το 1955. Εκείνος διέκρινε, προέβλεψε τις δυνατότητες των επόμενων γενεών.

Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και την πίστη σας στα ιδανικά της Πατρίδας και της ελευθερίας. Η Σχολή απέδειξε στα 70 αυτά χρόνια ότι είναι απαραίτητη και εσείς, οι επίλεκτοι, οι αφανείς ήρωες των πολέμων».