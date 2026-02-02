Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας και βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης, στο πλαίσιο του εορτασμού για την πολιούχο της πόλης του Γυθείου, Υπαπαντή του Κυρίου, παρευρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες στο καθήκον Λάκωνες Αεροπόρους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης και του Δήμου Ανατολικής Μάνης με την Αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Όπως ανακοινώθηκε, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας παραβρέθηκε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

«Οι δύο πλάκες που βλέπουμε μπροστά μας που αναγράφουν τα ονόματα των ηρώων της Πολεμικής μας Αεροπορίας είναι η αεροπορική ιστορία της Λακωνίας. Είναι τα ονόματα ανθρώπων, πολλών γνωστών μας οικογενειών, εδώ του τόπου μας, οι οποίοι πειθαρχούντες στην επιταγή αλλά και στο εμβατήριο της Πολεμικής Αεροπορίας «και αν η μοίρα το καλεί μια μέρα να πεθάνω θέλω του χάρου το φιλί μες το αεροπλάνο» διακήρυξαν με το παράδειγμά τους ότι ο ουρανός της πατρίδας θα είναι πάντα γαλανός» υπογράμμισε στο χαιρετισμό του ο κ. Δαβάκης.

«Οι αεροπόροι μας έδωσαν την ζωή τους έχοντας ως γνώμονα τον αγνό πατριωτισμό, την πίστη και τη λατρεία προς την ελευθερία. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να τιμούμε αυτά τα ιδανικά και αυτή την παρακαταθήκη και να αισθανόμαστε μεγάλο χρέος απέναντί τους» πρόσθεσε.

«Αυτή η ιστορία», συνέχισε, «αποτελεί και μια δέσμευση για όλους εμάς, να υπερασπιζόμαστε τα ιδανικά μας με το αίμα μας, με την ψυχή μας, με τη ζωή μας, όποτε χρειαστεί. Τα στελέχη και των τριών κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων όταν και εάν χρειαστεί θα κάνουν αυτό που έκαναν οι Λάκωνες συμπατριώτες μας».

«Είμαι περήφανος και ως εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και ως Λάκωνας και ως Μανιάτης γιατί είμαστε απόγονοι αυτών. Αθάνατοι!» κατέληξε ο κ. Δαβάκης.