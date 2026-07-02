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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παραβρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.
Στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USEmbassyAthens @USAmbassadorGR για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». pic.twitter.com/3joVya8tvb
— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 2, 2026