Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παραβρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.