Την επίσημη ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ανακοίνωσε η πρώην υπουργός, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σηματοδοτώντας τη συμπόρευσή της με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

«Διέξοδος και ελπίδα για τον προοδευτικό κόσμο»

Στη δήλωσή της, η πρώην υπουργός υπογραμμίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ προσφέρουν ουσιαστική διέξοδο και ελπίδα στις δυνάμεις της Αριστεράς. Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο εγχείρημα διαμορφώνει τη δυναμική για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, ανοίγοντας παράλληλα την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με ουσιαστική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.

Συνέπεια αρχών και ανάγκη ευρύτερης συσπείρωσης

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασής της, η κ. Ξενογιαννακοπούλου αναφέρει ότι κινείται με απόλυτη συνέπεια στις ιδέες, τις αξίες και τις αρχές που υπηρέτησε σε όλη τη μέχρι τώρα πολιτική της διαδρομή.

Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι η τρέχουσα πολιτική και κοινωνική συγκυρία επιβάλλει άμεση συστράτευση, ώστε να συγκροτηθεί ένας ισχυρός αριστερός και προοδευτικός πόλος που θα εκφράσει εκ νέου ένα πλειοψηφικό ρεύμα αλλαγής.

Το χρονικό της ρήξης με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την αποχώρηση της πρώην υπουργού από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η οποία είχε γίνει γνωστή στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

Στο κείμενο της παραίτησής της είχε ξεκαθαρίσει πως σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις, τονίζοντας ότι απαιτούνται καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις για την κοινωνία και τη χώρα.