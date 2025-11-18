Συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης είχαν το μεσημέρι της Τρίτης (18/11)ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη των λιμανιών στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και σχέδια για αμερικανικές επενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά από τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας – ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η μεταφορά αμερικανικού LNG προς την ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Στο επίκεντρο το λιμάνι της Ελευσίνας – Νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση

Η συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης «η κυβέρνηση αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η Onex που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από τη ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό διαμετακομιστικό λιμενικό ενεργειακό και αμυντικό τομέα».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι «είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμα περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας».

«Ευτυχείς να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στην Ελλάδα»

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει δύο προτεραιότητες: την ενέργεια και την ασφάλεια. Όπως είπα, είναι ισοδύναμες της εθνικής ασφάλειας. Και είμαστε ευτυχείς να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στην Ελλάδα που καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα αυτού του τομέα. Αναμένουμε την επέκταση της χρήσης του λιμανιού της Ελευσίνας ως ένα διαμετακομιστικό κέντρο σε αυτήν την σημαντική γεωπολιτική περιοχή», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ενεργειακές – αμυντικές συμφωνίες και στο βάθος η Κίνα

Οι εξελίξεις αυτές, πέρα από θετικές, είναι ιδιαίτερα ενδεικτικές των προθέσεων για εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ.

Δείχνουν όμως και την πρόθεση των ΗΠΑ να αντισταθμίσουν άμεσα την επιρροή που εξασφάλισαν οι Κινέζοι με την Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, με επενδύσεις και δυναμική δημιουργία υποδομών από τις ΗΠΑ σε άλλα ελληνικά λιμάνια.

Άλλωστε, η κυρία Γκίλφοϊλ, σε πρόσφατη συνέντευξή της σε τηλεοπτικό σταθμό είχε δηλώσει ότι «Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά».

«Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου μετά από τη συνάντηση

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Guilfoyle, με την οποία είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία.

Συγχάρηκα την κυρία Πρέσβη για την καθοριστική συνδρομή της στις πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, με τις οποίες η Ελλάδα καθίσταται κόμβος ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή και όλη την Ευρώπη.

Συζητήσαμε αναλυτικά τους κοινούς στόχους και τη συνεργασία μας για την ενίσχυση της στρατηγικής μας σχέσης στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας και των αμυντικών επενδύσεων, καθώς και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου παραγωγικού προτύπου, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο δρόμος της ασφάλειας και της ευημερίας για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές. Και πάλι ευχαριστώ την Πρέσβη για την επίσκεψη και τη δημιουργική συνεργασία μας».

Οι δηλώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Είναι μεγάλη η χαρά που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα και στην όμορφη χώρα σας, την Ελλάδα. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο ξεκινήσαμε τη φιλία και τη συνεργασία μας πριν από 10 μήνες, σχετικά με όσα θέλουμε απο κοινού να πετύχουμε.

Σήμερα, είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ αυτοπροσώπως, να δουλεύουμε μαζί και να μπορούμε ήδη να ανακοινώσουμε σημαντικά πράγματα για τη διμερή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Είναι απλώς ένα μικρό παράδειγμα όλων αυτών που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο χώρες μας.

Έχουμε πολλές ευκαιρίες. Συζητήσαμε σήμερα τη συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αυτές είναι δύο προτεραιότητες του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως έχω πει, ισούται με εθνική ασφάλεια. Και χαιρόμαστε που έχουμε ισχυρούς εταίρους στην Ελλάδα που κατανοούν τη σημασία του τομέα. Προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός. Και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον κ. Υπουργό.

Ήταν μεγάλη η χαρά μου να συνεργαστούμε όλους αυτούς τους μήνες και η συνάντηση σήμερα αποτελεί ένα επιστέγασμα αυτής της συνεργασίας. Προσβλέπουμε σε πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα από τη συνεργασία δουλεύοντας μαζί. Είμαστε εδώ μόνο δύο εβδομάδες, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».