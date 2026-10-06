Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (6/10), στις 21:20, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί. Η επίσκεψη, πρόσθεσε, αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για επαφές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα αναχωρήσει από την Αθήνα το πρωί της Πέμπτης (8/10) και πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον θα επισκεφτεί τη Λισαβόνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται την ελληνική πρωτεύουσα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή.

Η παρουσία του στην Αθήνα υπογραμμίζει τη σταθερή εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας ως βασικού πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω των συνεχιζόμενων μετώπων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη σημειολογική σημασία έχει το γεγονός ότι η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής περιοδείας, καθώς ταξιδεύει από το Ρέικιαβικ με επόμενο σταθμό τη Λισαβόνα, παρακάμπτοντας την Άγκυρα.

Η επιλογή αυτή αναδεικνύει την αυτοτελή στρατηγική αξία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μακριά από το παραδοσιακό ελληνοτουρκικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος έχει εκφράσει ήδη δημόσια την πλήρη στήριξη της Ουάσιγκτον προς την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα αποτελεσματική στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.

Έχει προγραμματίσει να μιλήσει στην Πνύκα την Τετάρτη (7/10)

Σημειώνεται ότι εξαρχής επιθυμία του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, ήταν να εκφωνήσει ομιλία για την κατάσταση στον κόσμο αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα της αμερικανικής πλευράς ήταν αυτό να γίνει στην Πνύκα για λόγους ευρύτερου συμβολισμού.

Παρά την επίκληση λόγων ασφαλείας για την πραγματοποίηση μίας τέτοιας ομιλίας στην Πνύκα, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχετικές ενστάσεις τελικά ξεπεράστηκαν και η ομιλία θα γίνει πριν από τη συνάντηση Ρούμπιο-Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τετάρτη (7/10).

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα καταλύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου και θα έχει άμεση συνεργασία με την αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε μία πρώτη κίνηση στήριξής της, εν μέσω της πολεμικής που έχει ανοίξει για τον ρόλο και την παρουσία της στη χώρα μας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη για την «αναγέννηση του δυτικού πνεύματος»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να απευθύνει την Τετάρτη το βράδυ, από την Αθήνα, ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος».

Την ομιλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φόντο την Ακρόπολη, προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία, για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Αύριο το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.

Όπως σημείωσε, με φόντο την Ακρόπολη ο κ. Ρούμπιο «θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών θα προειδοποιήσει ότι «μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση «να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου την Τετάρτη θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επίσκεψη αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια.

Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος και οι 3 διμερείς συμφωνίες

Η επίσημη αφορμή της επίσκεψης είναι η διεξαγωγή του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει, επίσης, ομιλία στην Πνύκα.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών θα υπογραφούν τρία σημαντικά κείμενα συνεργασίας:

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς: Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικό και εθνολογικό υλικό έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Στρατιωτική συνεργασία: Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για τη διασύνδεση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Ναυτιλία: Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών βάσει της διεθνούς σύμβασης STCW.

Στην τελική ευθεία τα F-35 και ο εξοπλισμός της Πολεμικής Αεροπορίας

Κεντρικό σημείο των συζητήσεων αποτελεί η αμυντική συνεργασία, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την προμήθεια των μαχητικών 5ης γενιάς F-35A Lightning II (20 αεροσκάφη με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20), των οποίων οι παραδόσεις τοποθετούνται χρονικά από το 2028.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιδιώκει την εξασφάλιση προηγμένων οπλικών συστημάτων που θα εξοπλίσουν τόσο τα F-35 όσο και τα εκσυγχρονισμένα F-16 Viper, όπως:

– Πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120D AMRAAM, AIM-260 JATM και AIM-9X Sidewinder

– Αντιπλοϊκούς πυραύλους AGM-84 Harpoon

– Πυραύλους cruise μακρού πλήγματος AGM-158 JASSM-ER

– Κατευθυνόμενες βόμβες GBU-53/B StormBreaker

Ανησυχία στην Άγκυρα

Την ίδια στιγμή, οι πιθανότητες επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 φαίνεται να απομακρύνονται, ενόψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Καθώς η Τουρκία παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, την παράταση στην αβεβαιότητα για την τουρκική παραγγελία των μαχητικών 5ης γενιάς επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η διαδικασία «καθυστερεί περισσότερο από το αναμενόμενο», αναδεικνύοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Άγκυρα.

Ενεργειακός κόμβος και περιφερειακή ασφάλεια

Στον τομέα της ενέργειας, η Αθήνα κεφαλαιοποιεί τον ρόλο της ως πύλη εισαγωγής αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις επικείμενες έρευνες αμερικανικών ομίλων για υδρογονάνθρακες, καθώς και στα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (όπως το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου), τα οποία στηρίζονται σταθερά από την Ουάσιγκτον εν μέσω της τουρκικής αμφισβήτησης.

Αστυνομικά μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, η ΕΛ.ΑΣ. θέτει σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με τη συμμετοχή χιλιάδων αστυνομικών και τη χρήση drones για εναέρια επιτήρηση.

Απαγόρευση συναθροίσεων: Ισχύει πλήρης απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορειών στο κέντρο της Αθήνας (περιοχή πέριξ του Συντάγματος και των οδών Βασ. Σοφίας, Μιχαλακοπούλου, Βασ. Κωνσταντίνου).

Διακοπές κυκλοφορίας: Έκτακτες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, με την Τροχαία να συνιστά την αποφυγή μετακινήσεων με ιδιωτικά οχήματα.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Οι σταθμοί του Μετρό θα κλείνουν μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ ο σταθμός «Ευαγγελισμός» θα παραμείνει ανοικτός για την εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.