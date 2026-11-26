Την ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Έλενα Καραγεωργοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.

Η δήλωσή της φέρει τον τίτλο «Προσχωρώ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ» και ξεκινά με αναφορά στη μέχρι τώρα πολιτική της πορεία:

«Όταν ανεξαρτητοποιήθηκα στις 10 Φεβρουαρίου 2026, έκρινα ότι όφειλα να συνεχίσω να εκπροσωπώ στη Βουλή τους πολίτες που με εξέλεξαν, υπηρετώντας τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις που διαχρονικά υπερασπίζομαι. Η σημερινή μου ένταξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί συνέχεια αυτής της πολιτικής διαδρομής και ανταποκρίνεται στην κοινωνική απαίτηση για την ανατροπή των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν το κοινωνικό κράτος και αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Αναλύοντας τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, η ίδια επισημαίνει:

«Συμπορεύομαι με την ΕΛ.Α.Σ. γιατί συμμερίζομαι την κατεύθυνση του προγράμματός της. Η ανάπτυξη πρέπει να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων που τη δημιουργούν και ο παραγόμενος πλούτος να κατανέμεται δικαιότερα. Αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς και ισχυρές κλαδικές συμβάσεις, φορολογική ελάφρυνση για τη μισθωτή εργασία και τη μικρή επιχείρηση και μεγαλύτερη συνεισφορά από τα μεγάλα κέρδη και τον συσσωρευμένο πλούτο. Σημαίνει, επίσης, αξιοπρεπείς συντάξεις, ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας και στήριξη της παραγωγής στην περιφέρεια, ώστε οι άνθρωποι να έχουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και ουσιαστικές προοπτικές ζωής στον τόπο τους».

Ασκώντας παράλληλα κριτική στο κυβερνητικό έργο και κάνοντας τον απολογισμό της θητείας της ως ανεξάρτητης βουλευτή, η κα Καραγεωργοπούλου υπογραμμίζει ότι «έπειτα από επτά και πλέον χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η ακρίβεια εξαντλεί τα εισοδήματα, η στεγαστική κρίση περιορίζει τις προοπτικές της νέας γενιάς, οι δημόσιες υπηρεσίες υποβαθμίζονται και ο πλούτος συγκεντρώνεται σε ολοένα λιγότερα χέρια. Πρόκειται για τις συνέπειες συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών που μεταφέρουν διαρκώς μεγαλύτερα βάρη στην κοινωνική πλειοψηφία και ευνοούν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Η αλλαγή πολιτικής αποτελεί πλέον επιτακτική κοινωνική ανάγκη.

Τους τελευταίους εννέα μήνες, μέχρι και την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα στις 25 Νοεμβρίου 2026, ως ανεξάρτητη βουλευτής, άσκησα συστηματική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων όσο και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σταθερά κριτήρια της στάσης μου υπήρξαν η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η διαφάνεια, η λογοδοσία και, πρωτίστως, οι συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών στην καθημερινή ζωή των πολιτών».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαριστεί τους ψηφοφόρους της περιφέρειάς της και δίνει το στίγμα της επόμενης ημέρας:

«Η εμπιστοσύνη και η διαρκής στήριξη των πολιτών της Ανατολικής Αττικής, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς, ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης μου απέναντί τους και τη δέσμευσή μου να συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους.

Με αυτές τις αρχές προσχωρώ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ενώνω τις δυνάμεις μου στην κοινή προσπάθεια για την ανατροπή της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Για μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας, όπου η ευημερία θα αποτελεί δικαίωμα της κοινωνικής πλειοψηφίας».